WWE女子スーパースターのカイリ・セインが14日、自身のX（旧Twitter）を更新。日本時間13日に放送されたWWE「RAW」終了後に撮影されたとみられる衣装姿のショットを公開した。

オーストラリアで人気の「Allens」のグミを食べながらも、どこか虚ろな表情の彼女。長らく抗争が続いていた同国のスター、リア・リプリーとかつての同僚イヨ・スカイ組と、同11日に開催されたプレミアムライブイベント「クラウン・ジュエル」で激突し、カイリとアスカの“カブキ・ウォーリアーズ”が敗戦。前のめりな“先輩”アスカに対し、カイリは最後までイヨらとの抗争に複雑なリアクションを見せていた。

そんな気持ちが表れているかのような投稿にファンからは「悪い夜だったけど、いつもあなたのボートに乗ってるよ、プリンセス」「額のあざが…心配だ」「簡単な解決策はないけどいつもあなたを応援している」などと激励のコメントが並んでいた。

なお、この投稿にはアスカもピエロの絵文字でコメントしており、タッグパートナーによる強烈な“監視と服従”は継続中。オーストラリアでの激闘を経て、17日から開催のWWE日本公演でも激突する2組のストーリーの次なる展開はどうなるのか、注目だ。

