元セクシー女優で起業家の上原亜衣（32）が初のマグロ一本釣りをしたことを報告。様々な反響が寄せられている。

【映像】ミニスカ姿でマグロを持つ様子や水着姿

2011年にセクシー女優としてデビューし、多くの賞レースを総なめにしてレジェンドとして名をはせた上原。2016年5月に引退し、現在は起業家として会社を経営、美容サロンや飲食店などの事業を展開している。

Instagramでは、イベント出演時の様子やインタビューに答えている姿、さらに「summer vacation」とつづった抜群のプロポーションが際立つプールでの水着ショットなど、仕事やプライベートについても発信している。

ミニスカ姿でマグロ一本釣り

14日の投稿では「上原亜衣。初のマグロ一本釣り。なんと！！1匹釣れましたぁぁぁ」とつづり、船上で釣りを楽しむ様子や、ミニスカに長靴姿で大きなマグロを手にほほえむ写真などを公開。

この投稿には「釣りするんですね！お見事です！」「え…まじですご」「魚デカすぎてAIかと思った！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）