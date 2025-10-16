女性実業家がコルセット“パクリ”疑惑で炎上？ 擁護の声多数も「性に言及するのは悪手かも」指摘受ける
インフルエンサーで実業家、コルセットブランド「Enchanted Corset（エンチャンテッド コルセット）」を展開する元鈴木さんは10月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。タレントのGENKING.さんが監修したコルセットと、自身の商品との関係について言及しました。
コメントでは「これからも絶対元鈴木さんのコルセットを使い続けます」「気が早いけど、、裁判するなら応援しますよ 悔しくてイライラする」など応援の声が上がる一方で、「トランスジェンダー差別？」「性に言及するのは悪手かもしれません。広告塔属性と今回の（模倣）という行為と相性が良すぎて、炎上を企画している可能性すらあると思います（意図してなくても御社のファンがその方向に誘導され、差別的な侮辱ワードを発することで先方に被害者ムーブ炎上を作り出しやすい環境が整いすぎてます。）」との指摘も寄せられました。
元鈴木さんが模倣したかのような文言を訂正させるべく、ファンがAIに指摘をし続けたところ、16日現在トレンドは「インフルエンサーSANAの新コルセットに元鈴木さん商品パクリ疑惑、Xで批判噴出」に変わっていました。
Xの更新はこれが最後になっており、“パクリ疑惑”について現時点では触れていないようです。今後、何か動きはあるのでしょうか。注目したいですね。(文:多町野 望)
「Grok嘘つくのやめてくんない！？？」また同日、「待ってトレンド全く身覚えないことになってますけど！？？Grok嘘つくのやめてくんない！？？」とつづり、スクリーンショットを掲載した元鈴木さん。AIが作成したトレンドのタイトルは「元鈴木さんコルセット、GENKING監修商品のパクリ疑惑でX炎上」となっています。
「本当に残念です」GENKING.さんは自身のXで14日、「瞬間で-15cmになる魔法のコルセットの詳細を詳しく載せたよ」などと書かれた画像を投稿。コメントでは「元鈴木さんの商品とどこが違うんですか？」「Xで公表されるくらいですから、元鈴木さんのコルセットをご存じなかったわけではないですよね。ありえないですが、知らなかったならリサーチ力もどれだけ低いのか、というお話になります。開発中、そして今はどういうお気持ちでいらっしゃるのですか？本当に残念です」と、批判の声が寄せられています。
