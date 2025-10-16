中川翔子、双子との“川の字ショット”公開＆ハプニングも「伝説のおしっこシャワーわたしもかけられました」
タレントの中川翔子さんは10月16日、自身のInstagramを更新。親子3人で並んで寝る姿や産後の体験をまとめた絵日記を公開し、ファンの注目を集めました。
【写真】中川翔子、親子で川の字フォト
また、親族総出で子育てに取り組んでいるといい、「だれも倒れないようがんばろう 大人が睡眠とごはん忘れそうになる！」と、自分にエールを送りながら締めくくっています。
コメントでは、「可愛すぎる」「双子くんと一緒に寝る姿、微笑ましいですね」「伝説のおしっこシャワー まじであるんだ」「それにしても、双子もう既にイケメンなんですね」「二卵性だからそれぞれの個性が出てますね」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】中川翔子、親子で川の字フォト
「親子三人川の字がしあわせ」中川さんは「親子三人川の字がしあわせ 川というより、 ッ かな？」とつづり、5枚の写真と1枚のイラストを投稿。双子と川の字のように寝ている写真や、育児のエピソードを描いた漫画などが収められています。さらに、「伝説のおしっこシャワーわたしもかけられました オムツはずした瞬間にダブルで、、、！」と、育児中のハプニングも明かしました。
コメントでは、「可愛すぎる」「双子くんと一緒に寝る姿、微笑ましいですね」「伝説のおしっこシャワー まじであるんだ」「それにしても、双子もう既にイケメンなんですね」「二卵性だからそれぞれの個性が出てますね」との声が寄せられました。
周囲への感謝も中川さんは14日にもInstagramを更新。産後の体形変化や愛用しているアイテムを紹介したほか、かわいらしいベビー服の写真も掲載しています。また、俳優の菅野美穂さんをはじめ、多くの人からサポートを受けていることを明かし、感謝の気持ちをつづっていました。
(文:勝野 里砂)