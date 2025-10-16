「モンチッチくん」

　世界中で愛される“モンチッチ”をモチーフにしたカプセルトイ「モンチッチ ふわふわFACE巾着」が、10月中旬から、 全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。

【写真】モンチッチちゃんやチムたんも！　ラインナップ一覧

■ふわふわ素材に癒される

　今回、アイピーフォーより登場する「モンチッチ ふわふわFACE巾着」は、2024年に誕生50周年を迎えたモンチッチのふわふわ素材がかわいいフェイス型巾着。

　ラインナップは、「モンチッチくん」「モンチッチちゃん」のほか、耳つきの「チムたん」「チャム」「タヌタヌ」「クマ」といった、モンチッチとなかよしのお友だちが大集合した全6種類を展開する。

　いずれも底面マチ付きでたっぷり収納できるため、小物整理にぴったり。ふわふわなボア生地使用で、触っているだけで癒されるアイテムだ。