狎さのオリンピアン瓩虜膿轡轡腑奪

オリンピックメダルと世界選手権メダルを10個ずつ保持する、64歳元陸上競技選手の最新ショットが話題になっている。

「世紀のオリンピアン @carl_lewis_official !子供の頃の憧れの存在であり伝説的人物にお会いできて、この上ない光栄です! 私が生まれた年、カール・ルイスさんは4つのオリンピック金メダルを獲得し、人間の卓越性とは何かを再定義しました」と投稿したのは、インドの弁護士で政治家でもあるチャル・プラギャさん。今年64歳を迎えた貫禄あるカール・ルイスさんとの2ショットを投稿している。

この投稿に「カッコよくなってる」「俺の世代は、最速の男と言えばカール・ルイス」「歌出してましたよねー」「陸上競技に明け暮れた青春時代の憧れ」「91年の世界陸上が忘れられない」などのコメントが寄せられている。 カールさんは、1991年の世界陸上競技選手権大会・東京大会で当時の世界記録「9秒86」をマークして優勝。走幅跳では8メートル87の生涯ベストを記録。4×100メートルリレーでも世界新記録で優勝している。97年に競技を引退。俳優に転身した。現在は母校のヒューストン大学でアシスタントコーチをつとめている。







