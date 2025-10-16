群馬県は最新の中期財政見通しを発表し、社会保障関係経費の増加などにより、今後５年間の当初予算編成時に最大で４４６億円の財源不足が生じる可能性があることを明らかにしました。

県は、持続可能な財政運営を行うため、毎年、中期的な財政見通しを試算しています。発表によりますと、社会保障関係経費の増加などにより、今後５年間、当初予算編成時に毎年４００億円前後の財源不足が見込まれ、最大は２０２９年度の４４６億円となる見通しです。

去年１０月の推計では、３００億円前後の財源不足としていましたが、物価高騰の影響でより厳しい見通しとなりました。県の貯金にあたる積立基金は現在８１７億円ありますが、このままのペースでは２０２８年度に枯渇し県債の発行によって賄う必要が出てくるとしています。

こうした厳しい財政状況を踏まえ、県では事業内容の見直しの徹底や民間の積極的な活用を進める考えです。

知事会見ではこのほか、山本知事が１７日から２２日までベトナムを訪問すると発表しました。ベトナムとの経済・教育・文化面での交流を深めることが目的で、政府要人との会談のほか、ベトナム地方省との間で経済交流促進に向けた覚書を締結する予定です。山本知事がベトナムを訪問するのは知事就任後５回目です。