8月の記録的な大雨での熊本市の対応を検証するため設置された第三者委員会が、今日（16日）初会合を開きました。

熊本市では、8月の大雨で、職員の手が回らず、市内を流れる坪井川と井芹川で水位上昇を知らせるサイレンが鳴りませんでした。また、ポンプ場の電気設備が浸水で故障したことなどで一時的に排水できなくなりました。

第三者委員会は、熊本市職員の対応が、被害拡大にどれだけ影響したかを検証するものです。

委員会は「サイレンの運用体制」と「排水機場の稼働状況」を検証する二つに分かれ、防災や気象の専門家を委員に選びました。

熊本市 大西一史市長「このような事案を二度と繰り返さないために、どのような形を取れば良いか、しっかり検証する必要がある」

二つの委員会とも報道陣に公開されたのは冒頭だけで、その後は「関わった職員が特定される恐れがある」といった理由で非公開で進められました。

サイレン運用で “認識のずれ”

委員会終了後、トップは…。

サイレン運用体制の検証委員会 澤田道夫会長「災害発生時に集まった職員の間で、サイレンの吹鳴（すいめい）に関する認識が違っていたというのが非常に大きい」

澤田会長によると、委員会の中で熊本市側が、サイレンを鳴らすタイミングについて職員の間で認識のずれがあったことや、坪井川と井芹川でサイレンを鳴らす訓練を行っていなかったことを明らかにしたということです。

澤田会長「地域住民を巻き込んだ訓練が必要ではないかとの認識は一致している」

排水が14時間停止したところも

一方、排水機場などについて検証する委員会では、あの日、機能が止まった坪井ポンプ場（中央区坪井）と山ノ下排水機場（西区花園）の稼働状況を確認しました。

当時、電気設備が故障したり安全装置が働いたりして、坪井ポンプ場は14時間、山ノ下排水機場が5時間半停止しました。

排水機場の稼働状況の検証委員会 張浩会長「問題点を抽出して、これからいろいろな検討を進めていく」

検証結果は、サイレンの運用体制については11月中、排水機場などの稼働状況は今年度中に取りまとめる方針です。

最後のサイレンしか鳴らず…

坪井ポンプ場の周辺住民は、当時の様子をこう振り返ります。

住民・70代「『ウー』と鳴っているのが夜中に聞こえて、それが一番最後のレベルのサイレン」

3段階あるサイレンのうち、最も警戒度が高い時のサイレンしか鳴らなかったということです。

サイレンは住民にとって避難行動の大きな指針でした。

住民・70代「車を全部高台に移動させたり、坪井4丁目は高いので、向こうの方に移動したりするけど、今回はサイレンが鳴らなかったので、みんな車が浸かってしまった」

この辺りに30年以上住む人は、自宅は床上1ｍ浸水、車2台が水没したといいます。

住民・80代「これまでは『サイレンが鳴るから早く車を移動させよう』と言っている間にポンプのおかげで水位が収まっていた。今回もポンプが動けば…。『人災だ』とみんな言っている」

ポンプ場の電気設備が浸水で故障し、約14時間にわたって、3台あるポンプ全てが停止したとみられていて、市は最大で1万500㎥の水を排出できなかったと推定しています。

住民・80代「今から家を高くすることはできないから、ポンプ場を整備して、早めにサイレンを鳴らしてほしい」

こうした声もあり、市はポンプ場の電気設備を水が浸からない高さまでかさ上げし、来年の梅雨までに工事を完了させる方針です。