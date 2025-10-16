ナ・リーグ優勝決定シリーズで連勝を飾ったドジャースは、第３戦が行われる１６日（日本時間１７日）から舞台を本拠地ドジャー・スタジアムに移す。

今シリーズでは特に先発投手陣の活躍が顕著で、敵地での第１戦はスネルが８回１安打無失点、１０奪三振、第２戦は山本がメジャーでは自身初となる完投勝利を飾り、ブルワーズ打線を黙らせた。過去の同シリーズで第２戦に勝利したチームの突破確率は６３・６％（３５勝２０敗）、ポストシーズン全体で２勝０敗としたチームのシリーズ突破率は８６・２％（１８８回のうち１６２回）で圧倒的優位に立つ。

ドジャースは第３戦に勝利すればワールドシリーズ（ＷＳ）進出に王手をかけられる。とはいえ、勝負事は何が起きるか分からない。勝つか負けるかは５０％だ。そうした中、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」の名物コメンテーター、スティーブン・Ａ・スミス氏（５７）が１５日（同１６日）、過激な物言いでブルワーズファンをあおった。

同局の「Ｆｉｒｓｔ Ｔａｋｅ」に出演し「はっきり言わせてもらいますが、ミルウォーキー・ブルワーズファンの皆さん、このシリーズは終わりました」とさっそく倏弾瓩鯏蟆次今季の直接対決ではブルワーズがドジャースを６戦全勝と圧倒したが「あれは７月の話です。今のドジャースは明らかに違う。もう終わりです」と繰り返した。

同氏の舌鋒は止まらず「君たちはスイープされる。間違いなくスイープされる。このシリーズでブルワーズが１勝もできないと確信しています。突然抑え込まれ、（初戦は）２安打しか打てなかった。しかも本拠地で」と神経を逆なでし続け「敵地に行けば調子が上がるかもしれない？ そんなことは絶対に起こらない。絶対にだ。ドジャースがブルワーズをスイープするだろう。ほうきを用意しておく」と辛らつだった。

同氏は挑発的な発言が有名で過去に何度も物議を醸してきた。統計的にはドジャースがＷＳに進出する可能性が高いが、ブルワーズを大噴火させるかもしれない。