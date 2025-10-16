ＮＨＫ大阪放送局の平匠子局長は１６日、同局内で「２０２５年１０月局長定例記者会見」を開き、同局制作の福祉番組「ｔｏｉ―ｔｏｉ」（木曜午後８時＝Ｅテレ）に歌手でタレントの上沼恵美子が出演すると発表した。

同番組は、ある人が心の奥底に抱いてきた「問い」を、みんなで考えてみようという新しい形の福祉番組だ。上沼は１１月１３日の放送回で、写真家・山本美里さんの「私って狷明瓩任垢？」という問いについて考えるという。

平局長は「福祉番組というのがベースにあるんですけど、これは福祉や障がいがある方だけを対象とする番組ではなく、もっと広くいろんな方に生きることを考えてもらったり、自分自身を見つめ直してもらったり、あるいは不安を解消する何かの手だてを番組を通して感じてもらいたいというのがある」と説明した。

同企画は上沼のファンである山本さんのリクエストから実現したという。

「上沼さんにご登場いただけることに本当にうれしく思っています。悩みや不安を抱え、自分の居場所を求めている人が、上沼さんとの対話を通して何か発見したり、伝わるものがあれば」と期待を口にした。

平局長は、音楽特別番組「わが心の大阪メロディー」のプロデューサーを２年務めていた際、上沼と仕事をしたことがあるという。

「上沼さん、ちょうど司会を担当し、歌も歌っていただいたんです。すばらしい話術と技術とパワーとおもしろさを持っていらっしゃる」と敬意を表した。