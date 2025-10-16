欧州株 仏ＣＡＣ指数が上げ幅拡大、仏政府に対する１回目の不信任投票否決で
東京時間19:10現在
英ＦＴＳＥ100 9425.42（+0.67 +0.01%）
独ＤＡＸ 24229.54（+48.17 +0.20%）
仏ＣＡＣ40 8138.08（+61.08 +0.77%）
スイスＳＭＩ 12716.17（+186.59 +1.50%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:10現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46641.00（+149.00 +0.32%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6736.50（+21.50 +0.32%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25043.50（+119.00 +0.48%）
