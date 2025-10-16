欧州株　仏ＣＡＣ指数が上げ幅拡大、仏政府に対する１回目の不信任投票否決で
東京時間19:10現在
英ＦＴＳＥ100　 9425.42（+0.67　+0.01%）
独ＤＡＸ　　24229.54（+48.17　+0.20%）
仏ＣＡＣ40　 8138.08（+61.08　+0.77%）
スイスＳＭＩ　 12716.17（+186.59　+1.50%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:10現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46641.00（+149.00　+0.32%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6736.50（+21.50　+0.32%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25043.50（+119.00　+0.48%）