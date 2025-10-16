『スラムダンク』メガネ姿の宮城リョータ！ 井上雄彦、感謝のイラスト描く「限られた期間ですが」
アニメ『スラムダンク』の映画『THE FIRST SLAM DUNK』が、13日から2週間限定で上映中。これを受け、原作者の井上雄彦氏が自身のXを更新し宮城リョータのイラスを投稿した。
【画像】見たことない！メイド姿の宮城リョータ 井上雄彦が描いた新イラスト
復活上映に井上氏はXで「復活上映【御礼】すでに何回も観ててあらためて足を運んでくださった方や、今回初めて観られた方からもご感想をいただきます、ありがとうございます。限られた期間ですが、劇場で観られる機会をどうぞお楽しみください」とファンに感謝。公開したイラストには、メガネをかけた宮城の姿が描かれている。
『スラムダンク』は、『週刊少年ジャンプ』で1990年42号から1996年27号まで連載していたバスケットボール漫画『SLAM DUNK（スラムダンク）』が原作。湘北高校バスケ部に入部したバスケ初心者の主人公・桜木花道が、チームメイトの流川楓との衝突や強豪校との試合の中で才能を急速に開花させていく姿が描かれている。
手に汗握る試合の描写やバスケに青春を懸ける登場人物たちが、読者の共感を呼び圧倒的な支持を受け、国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部を突破。1993年〜1996年にテレビアニメが全101話放送された。
2022年12月に公開された新作映画では、監督・脚本を原作者の井上雄彦氏、アニメーション制作は東映アニメーション／ダンデライオンアニメーションスタジオが担当。湘北メンバー5人のボイスキャストは、テレビアニメ版から一新され、宮城リョータ役を仲村宗悟、三井寿役を笠間淳、流川楓役を神尾晋一郎、桜木花道役を木村昴、赤木剛憲役を三宅健太が務め、興収160億円を突破する大ヒットとなった。
