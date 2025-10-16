桑田佳祐、主題歌担当映画に粋なプレゼント 口笛バージョンも新録 熊澤尚人監督は再編集「映画の中で流したいと思った」
俳優の坂口健太郎が主演し、渡辺謙が共演の映画『盤上の向日葵』（10月31日公開）のジャパンプレミアが16日、都内で開催。サザンオールスターズの主題歌「暮れゆく街のふたり」について、桑田佳祐が粋なサプライズをしたことを熊澤尚人監督が明かした。
【全身ショット】スラリとした二の腕⋯ゴージャスな赤いドレスで登場した土屋太鳳
当初はエンドロールのみで使用される予定だったが、桑田が本作のために“口笛バージョン”を新録。物語の重要な場面で劇中曲として流れる。桑田が提供した主題歌を劇中用に特別アレンジするのは今回が初めてとなる。
早めに完成させ、桑田に観てもらったところ「すごく気に入っていただけたようで」（熊澤監督）という。「桑田さん自ら口笛バージョンを作ってくれて。そのぐらい作品を観て、すごく気に入っていただいて、わざわざ作ってくれたのであれば、ぜひそれを映画の中で流したいなと思って。映画は1回できあがってたんですけども、もう1回編集をし直して。音楽のミックス作業もやり直した」と振り返った。坂口も「そういうことがあるんだ、とびっくりしました」と感謝していた。
本作は、『孤狼の血』『朽ちないサクラ』などで知られる作家・柚月裕子による傑作ミステリーが原作。物語は、ある山中で発見された身元不明の白骨死体から始まる。唯一の手がかりは、死体と共に見つかった高級な将棋の駒。その駒は、現存するのが世界にわずか7組のみという非常に貴重な品であり、持ち主が将棋界に突如現れた異色の若手棋士・上条桂介であることが判明する。
捜査が進む中、裏社会で生きる伝説の賭け将棋師・東明重慶の存在が浮かび上がる。上条と東明の間には、いったいどんな過去が隠されているのか…。
坂口が演じる上条桂介は、アマチュアから異例のプロ昇進を果たした天才棋士。さわやかな笑顔から一転、闇を抱えた瞳、雨の中で涙を堪える姿、怒りを爆発させる乱闘など、これまでのイメージを覆すこん身の演技で、主人公が抱える情熱と葛藤を表現する。共演の渡辺は、将棋の腕は超一流だが人間性に難ありという伝説の真剣師・東明重慶を演じ、土屋は映画オリジナルキャラクターである元婚約者・宮田奈津子役を務める。奈津子は過酷な運命と向き合う桂介を愛し、見守る存在となる。
イベントには、佐々木蔵之介、土屋太鳳、高杉真宙、音尾琢真、小日向文世も参加した。
