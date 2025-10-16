俳優の草磲剛（51）が、16日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？」（後7・00）に出演し、自身の金銭事情について明かした。

番組では、一世を風靡したスターたちの現在や、当時の収入事情を取材。そのターゲットになったのが、草磲のかつての事務所の先輩でもある元「光GENJI」大沢樹生だった。

大沢がアイドル時代に得たという約2億円の内訳を紹介。自身の収入の使い道を問われた草磲は、「お金なんてたくさんあっても、使っちゃったらなくなっちゃいますから」とぶっちゃけた。

「オアシズ」大久保佳代子からは、「何に使ってるの？」と直球質問が。草磲は「僕はビンテージとか。ジーパンとか凄いです」と答えた。「100万…何千万もしちゃうのをバンバン買っちゃうんですよ」とも打ち明けた。ホラン千秋は「え〜！！」と驚きの声を上げると、草磲は「買える時はバンバン買っちゃう。バンバン、バンバン、バンバン買っちゃうんですよ」と繰り返し、笑わせた。

しかし、そのためか貯金は寂しいようで、「すっからかんですよ、僕は」とポツリ。大久保から「そんなことないでしょ」とツッコミを受けていた。