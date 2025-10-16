子育てをしていると、気づくと夕方なんてことが日常茶飯事だと思います。特に双子育児は想像できない大変さが待ち受けているようです。それなのに夫がなにもしない人だと、ストレスが溜まりますよね。今回は、双子ママが夫の無神経な発言にムカついて反撃した話をご紹介いたします。

レトルトカレーのみ

「双子を育てているため、今は仕事はせず育児に専念しています。専業主婦とはいえ、双子育児は想像を絶する大変さで、毎日あっという間に1日が終わってしまうんです。それなのに仕事から帰った夫は『飯はまだ？』『俺は疲れて帰ってきてるんだから飯くらい用意しておいてよ』『一日中家にいるんだから』と嫌味を言ってきました。

私が家にいる意味を何度説明しても理解してくれないし、そもそもなにもしないくせに家事も育児も舐めすぎ。その日の夜は、レトルトカレーのみ出してやりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ ただでさえ子育ては大変なのに、双子育児をする奥さんにケチをつけるなんてありえないことですよね。文句を言う暇があるなら、黙って手伝ってほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。