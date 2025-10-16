アインシュタイン河井、“紅生姜”を使った絶品創作料理を披露「河井家で牛丼は肉ではなく紅生姜メインでした」

10月14日（火）に放送された『深夜のダイアン』では、ダイアン・津田篤宏とアインシュタイン・河井ゆずるが料理の腕前で対決した。

テーマとなる食材は“吉野家の紅生姜”。難しい題材にも、料理歴25年だという河井は玄人はだしの腕前を見せ…。

【映像】アインシュタイン河井、料理歴25年の包丁さばき

今回の題材が“吉野家の紅生姜”と聞き、河井は「河井家では（牛丼は）肉がメインではなく、紅生姜がメインです。肉を3人で分け、大量の紅生姜を乗せて食べてました」と振り返る。

料理を開始した河井は、まずホットケーキミックスを用意すると、水と卵を混ぜたあとキャベツの千切りを加えた。手際よくキャベツを千切りする河井を“審査員”として登場した水田信二は「上手ですね」と称賛するも、「芸人のレベルでは上手です」と続けスタジオの笑いを誘う。

また、同じく審査員の渡邉美穂も河井の包丁さばきに「カッコいいですよね、こんなスマートにやってもらえたら」と見とれていたが、先に渡邉が津田の大ファンだと話していたことから、津田は「俺のこと好きなんちゃうの」と不満げな様子。

河井は生地に紅生姜のつけ汁を加え、紅生姜のみじん切りも投入。それをフライパンで焼き、お好み焼き風に仕立てた。

その後河井はタルタルソース作りへ。玉ねぎをみじん切りにする手つきにダイアン・ユースケが「包丁さばき見てたらほんまにやってるのがわかる」と感心すると、水田がここでも「プロ級ではないですけど上手ですよね」と一言多い褒め方。これには渡邉もうつむいて笑っていた。

河井はタルタルソースにも紅生姜のみじん切りを加え、「パンケーキ風お好み焼き タルタルソース添え」が完成した。

一方、津田は卵3個に紅生姜のみじん切りとネギを入れただし巻きを作る。仕上げに、今回のテーマにふさわしいあんをかけ、「吉野家最高！とろみだし巻き」を完成させた。