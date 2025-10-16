クレナズムが、新曲「香椎ブルー」を配信リリース。あわせて、同楽曲のリリックビデオも公開された。

今作は、3作品連続リリースの1作目で、故郷の景色に想いを馳せながら描かれる物語に。楽曲について、けんじろう（Gt）は「学生時代を過ごした香椎の、その浜から見える景色が当時から好きで、ここをテーマにした曲を前々から作りたいと考えていました。」「そこで見た風景や、起こりうるストーリーとか、まだ形になりきれない夢や感情を海の青さに重ねた楽曲です。」とコメントしている。

また、リリックビデオは、力と影の共存を感じるキャラクターデザインが特徴的な白兵衛が制作した。

なおクレナズムは、今年11月から全国ワンマンツアー『冬のバリよかワンマンツアー 2025 「脚下照顧」』の開催も決定している。

＜けんじろう（Gt） 楽曲コメント＞

福岡市東区にある香椎浜。学生時代を過ごした香椎の、その浜から見える景色が当時から好きで、ここをテーマにした曲を前々から作りたいと考えていました。香椎浜は日本海側の中でも潮の満ち引き差がとても大きいそうで、海岸沿いを通るたびにその変化を眺めながら、「心にも潮汐（ちょうせき）がある」と、昔の人が例えたことに深く共感していました。そこで見た風景や、起こりうるストーリーとか、まだ形になりきれない夢や感情を海の青さに重ねた楽曲です。

