今日の県議会のやりとりを、「地元同意」のカギを握る花角知事はどう受け止めたのでしょうか。



■花角英世知事

「東京電力が考えていることは分かった。これから実務的に話を聞くと思う。もう少し実務的に詰めないと何とも言えない。」



Q.「1000億円規模の拠出」表明について

「おっしゃっていた、まさに地域と共に貢献していきたいということだと思う。」



Q.「1・2号機廃炉の検討」表明について

「廃炉の議論は私は事業者の判断と申し上げてきた。考え方はうかがった、今日の答弁で。」



Q.再稼働判断にどう影響？

「県民がどう受け止めるかを受け止めると言っている。県民がどう受け止めたかを受け止めたい。」



Q.県民は納得すると思うか？

「分からない。」