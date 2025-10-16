【柏崎刈羽原発】残るは「知事の判断」：国と東電の表明に知事の受け止めは【新潟】
今日の県議会のやりとりを、「地元同意」のカギを握る花角知事はどう受け止めたのでしょうか。
■花角英世知事
「東京電力が考えていることは分かった。これから実務的に話を聞くと思う。もう少し実務的に詰めないと何とも言えない。」
Q.「1000億円規模の拠出」表明について
「おっしゃっていた、まさに地域と共に貢献していきたいということだと思う。」
Q.「1・2号機廃炉の検討」表明について
「廃炉の議論は私は事業者の判断と申し上げてきた。考え方はうかがった、今日の答弁で。」
Q.再稼働判断にどう影響？
「県民がどう受け止めるかを受け止めると言っている。県民がどう受け止めたかを受け止めたい。」
Q.県民は納得すると思うか？
「分からない。」
