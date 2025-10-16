水上恒司＆山下美月、40歳のヒクイドリの名前披露 宮舘涼太は選考に参加せず「多分舘様のセンスを疑ったんだと思います」
俳優の水上恒司、山下美月、9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が16日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。一般公募したヒクイドリの命名式を行った。
【写真】素敵…胸元リボンのシックな衣装で登場した宮舘涼太
本作の「宣伝隊鳥」に就任した、福岡県久留米市の鳥類センターで飼育されているヒクイドリ（メス・40才）の名前を映画公式の企画で一般公募。3579個の候補の中から鳥類センターの園長によって名前が決定され、命名式が行われた。
名前の選考には水上と山下も手伝ったと発表されると、驚きの表情を浮かべた宮舘に会場から笑いが起こった。水上は「ぼくら『しゃべくり007』出たんで、次はこっち（水上と山下）。いつかこう（山下＆宮舘）があるかもしれないから」とフォローすると、宮舘は「たぶんないと思います」と苦笑い。
これに山下は「たぶん舘様のセンスを疑ったんだと思います」と一刀両断。水上が「なんでそんな噛みつこうとするの！」とツッコむと、宮舘は「名前のセンスを？けっこうあると思うけどな」と首をかしげていた。
掛け軸の紐を水上が引き、宮舘が口で効果音をつけるというほほ笑ましい一幕もありつつ、「火美（びみ）」という名前を披露。水上が「“びみ”っていう音って舘様が一番劇中で言っていますよね」と映画のせりふにもかかっていると明かし、ヒクイドリの年齢にふれ「40の熟女！ってかんじ」とにっこり。山下も「妖艶な」と共感し、終始3人の仲の良さをにじませるやりとりを見せていた。
本作は原浩氏による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名作品を実写映画化。ある日、久喜雄司（水上）の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市（小野塚勇人）が書いたという謎の日記が届くところから始まる。“火喰鳥、喰いたい”という生への執着が記されたその日記を読んだ日を境に、雄司と妻の夕里子（山下）の周囲では、不可解な出来事が頻発するようになる。
イベントにはほかに、小野塚勇人が登壇した。
