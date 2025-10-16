石原さとみ、第2子出産→“5ヶ月ぶり”NHK『トリセツショー』に笑顔でMC復帰「皆さん、お久しぶりです〜。帰ってきました〜」
今年5月に第2子出産を発表した俳優の石原さとみ（38）が、16日放送のNHK『あしたが変わるトリセツショー』（後7：30）に出演。笑顔でMC復帰を果たした。
【全身ショット】スタイル良すぎ！第2子出産後初の公の場とは思えない美ぼう全開の石原さとみ
石原は番組冒頭、この日の放送のテーマ「スマホとのつきあい方」にちなみ、スマホで自撮りでしながら「皆さん、お久しぶりです〜。帰ってきました〜」とテンション高く報告。「無事に帰ってきました！元気です！」と続け、「さてまいりましょう。本日のテーマは、こちら『スマホとの付き合い方』です」と、通常通りのMCとして番組を進行した。
なお、この日の放送ではノーベル賞候補の睡眠学者が実践する“睡眠の質を上げるスマホ技”や、「記憶力・集中力との関係」など、日常に役立つ知見を紹介する。出演は柴田英嗣（アンタッチャブル）と横澤夏子。
石原は、2002年『第27回 ホリプロタレントスカウトキャラバン』でグランプリを受賞したことをきっかけに芸能界入り。2003年、映画『わたしのグランパ』で女優でデビュー。同作で『第27回 日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞した。2020年10月に同年代で会社員の一般男性との結婚、22年4月には第1子出産を発表。今年5月、第2子出産を発表。この日の放送の復帰初回の収録を終え「ホームに帰ってきた！またここから始まるんだな！とワクワクしながら収録しました」と語っていた。また、きょう16日に行われた都内で行われた花王『ファブリックケア新製品発表会』に参加し、第2子出産後初の公の場で笑顔を振りまいた。
