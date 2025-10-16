笑顔を見せる海上自衛隊員とフランス海軍「プレリアル」乗組員＝１６日、海自横須賀基地吉倉岸壁

フランス海軍のフロレアル級フリゲート艦「プレリアル」が１６日、横須賀市の海上自衛隊横須賀基地に寄港した。同艦の横須賀寄港は２０２３年４月以来２年ぶり３回目。

プレリアルは排水量２６００トン、全長９５メートル、幅１４メートルで、乗組員約１００人。９月２３日にフランス領ポリネシア・タヒチの首都パペーテを出港し、ランギロア島で災害救援訓練を行った。乗組員の休養や補給などを目的に寄港し、１８日に米海軍佐世保基地（長崎県佐世保市）に向けて出港する。

同基地吉倉岸壁では入港歓迎行事が行われ、海自の護衛艦「てるづき」艦長の角田泰基２佐が「日本の食や歴史、文化を通じて充実した滞在になることを願っている」と出迎えた。

艦長のワレラン・フェーブル・ダルシエ中佐は「太平洋は私たち共通の宝であり、食の源で、交流と貿易の要だ。自衛隊とは運用上の連携にとどまらず、信頼と友情に支えられている」と語った。

今月２０〜３１日に日本周辺海空域で行われる海自最大の共同演習に仏海軍は初めて参加する。米海軍、オーストラリア海空軍なども加わり、連携強化を図るとしている。