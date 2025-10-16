ホロライブ・大空スバル、後輩ホロメンの差し入れで号泣 優しさと手料理にファンも「神や…」「これは良いお嫁さんになりますわ」
「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、16日までにエックスを更新。後輩ホロメンからもらった差し入れを公開すると、ファンから「神」「一家に一人欲しい」など称賛の声が上がっている。
【写真】後輩ホロメンがスバルさんのために作った手料理
配信業などで多忙なスバルさんが「疲れ果てて死んでたらいろはが届けてくれました号泣 がんばれる」とつづり公開したのは、後輩の6期生・風真いろはさんが差し入れてくれた手料理だ。容器の中にはカレー、きゅうりの漬物、卵焼き、味噌汁といった料理が入っており、栄養にも配慮されたメニューからは気遣いの心が伝わってくる。
いろはさんは料理上手なことでも知られており、このカレーは彼女が先日配信した「【凸待ち】ホロメンへ。今夜の晩御飯カレー食べたくないですか？」で数々のホロメンに振舞われた絶品カレーとみられる。
多くのホロメンが「美味しい！」と絶賛したカレーといろはさんの優しさを見たファンからは「やはりござるさんは神や…一家に一人欲しい…」「流石お嫁さんや…！ カレーだけじゃないところに強い家庭力を感じる」「これは良いお嫁さんになりますわ」「あのカレーですか！！すごい嬉しいじゃないですかあ！」などの声が集まっていた。
引用：「大空スバル」エックス（＠oozorasubaru）
