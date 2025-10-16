＜貴ちゃんナイト vol.17＞に高野寛、ストレイテナーのホリエアツシ、中田裕二
ラジオパーソナリティの中村貴子主催ライブイベント＜貴ちゃんナイト vol.17＞が2026年1月10日、東京・新代田FEVERで開催される。同イベントの出演アーティストが発表となった。
発表された出演者はラジオを通して親交を深めてきた高野寛、ストレイテナーのホリエアツシ、中田裕二の全3組だ。“〜When I’m Sixty-Five〜”と銘打たれた今回は、中村貴子の生誕65歳記念回でもあり、イベント＜貴ちゃんナイト＞の歴代出演者が集結する。
“Vol.17”のキーマンは、ストレイテナーのホリエアツシ。2023年に結成25周年およびデビュー20周年を迎えた彼らは3度目となる武道館公演もソールドアウト。今年10月29日には最新EP「Next Chapter EP」をリリースする。前回のイベント出演はホリエのソロプロジェクトentの3rdアルバム『ELEMENT』発売直後の2017年2月のこと。今回は中村からの「ホリエくんが共演したいアーティストを挙げて欲しい」という要望に応えて、＜貴ちゃんナイト＞ならではの出演者が決定したという。
高野寛は1988年、高橋幸宏プロデュースのアルバム『hullo hulloa』でデビュー。ソロ以外にもGANGA ZUMBA、pupa、Nathalie Wiseなど活動の幅は広い。2019年の＜Yellow Magic Chilren 〜40年後のYMOの遺伝子＞に続き、2025年の＜Music Awards Japan＞前夜祭で開催された＜YMOトリビュートコンサート＞ではバンマスを務めた。中村貴子との繋がりは40年近くとなり、今回はホリエのラブコールを受けて、11年ぶりに＜貴ちゃんナイト＞出演が決定した。
中田裕二は、椿屋四重奏2025にて今年2月から3月にかけてツアー＜椿屋酔夢譚＞を開催したほか、矢井田瞳のサウンドプロデュースなど精力的な活動を展開中だ。9月26日には前作に引き続き、全ての楽器を自ら演奏した新曲「GARIGARI」を配信リリースしたばかり。また中高生時代は、高野寛らが出演していた中村貴子のラジオ番組、NHK FM『ミュージックスクエア』(1995年〜2000年放送)のリスナーでもあったという。今回はホリエの呼びかけにより、5年前の中村の還暦記念回に続いて出演する。
歴代出演アーティスト3人の出演による＜貴ちゃんナイト vol.17＞のチケット一般発売は10月25日10:00から。
■ライブイベント＜貴ちゃんナイト vol.17 〜When I’m Sixty-Five〜＞
2026年1月10日(土) 東京・新代田FEVER
open17:30 / start18:00
▼出演
高野寛
ホリエアツシ(ストレイテナー)
中田裕二
MC：中村貴子
▼チケット
￥4.800(ドリンク代別)
※スタンディング
【e+ (イープラス) ／一般発売・先着受付】
受付期間：10月18日(土)10:00〜2026年1月9日(金)18:00
https://eplus.jp/takanight/
※当日の入場は整理番号順となります。
（問）新代田FEVER 03-6304-7899
