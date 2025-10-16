呪いを解くために戦っていると勇者の精神世界に迷い込む。助けを求めてきたのは…!?／魔王軍はホワイト企業3㉞

呪いを解くために戦っていると勇者の精神世界に迷い込む。助けを求めてきたのは…!?／魔王軍はホワイト企業3㉞