１６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本維新の会の吉村洋文代表が１５日に自民党の高市早苗新総裁と会談。連立を見据えた政策協議に入る方針を示したことを報じた。

この日の番組では吉村代表が党首会談後、「自民と政策協議を開始し、協議がまとまれば、総理指名選挙で高市早苗と書く」と明言したことで自維連立政権も視野に入ってきたことを報道。

コメンテーターで出演の読売新聞特別編集委員・橋本五郎氏は１５日の「ミヤネ屋」に吉村氏が緊急生出演した後、新幹線に飛び乗って上京し午後６時からの高市氏との会談に臨んだことについてコメント。「この３連休で連立交渉が非常に加速したと。どうも、スケジュールがちゃんとできていて、吉村さんは野党の３党首の会談には出ない。その代わりに夕方（の高市氏との会談）のには出る。ですから、『ミヤネ屋』は使われたんですよ」と指摘。

「『ミヤネ屋』に出るために東京に行くのが遅れたんでしょ？ 最初からそれを組み込んでおいて。だって、午前中に（東京に）行っていいじゃないですか？ 大事な日なんだから。３党首（会談）に出たっていいじゃないですか？」と続けた橋本氏の言葉に「いや…」と一瞬、口ごもった宮根氏。「それだけ吉村さんはウチの番組を大事にしてくれてるって（ことで）。利用されたって言われると心外ですよ、それは」と真顔で反論していた。