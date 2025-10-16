俳優の坂口健太郎、渡辺謙が１６日、都内で行われた映画「盤上の向日葵」（１０月３１日公開、熊澤尚人監督）のジャパンプレミアの舞台あいさつに登壇した。

これ無しでは生きていけないイチ推しのものについて聞かれると、渡辺はＭＣが合図をする前にひとり真っ先に「阪神タイガース」と書いたフリップをめくり、「実は今日も６時から試合が始まってるんですよ」と口をとがらせた。

阪神がリーグ優勝した際には「９０周年の節目、これは新章の始まりです。ＣＳ、そして頂上に向かって難しい調整を乗り越えて下さい」とエールを送っていた渡辺。この日は甲子園でクライマックスシリーズのセ・リーグ最終ステージ第２戦阪神対ＤｅＮＡ戦が行われており、渡辺は展開が気になり、気もそぞろな様子。ＭＣが「すいません（笑）」と謝ると、渡辺は「（試合前の）６時に（舞台あいさつ）終わらないかなと交渉しようと思ったんですけど、本職なんでちゃんとやって帰ります」と笑わせつつ、気を引き締めた。

同作は「孤狼の血」などで知られる柚月裕子さんが将棋の世界を舞台に描いた同名小説の実写化。山中で発見された白骨死体の遺留品として高価な将棋の駒が見つかり、その持ち主が異色の若手棋士・上条桂介（坂口）だったことが判明。上条をめぐる捜査線上に、裏社会の賭け将棋で圧倒的な実力を持つ男・東明重慶（とうみょう・しげよし＝渡辺）の存在が浮かび上がる―というミステリー作品。