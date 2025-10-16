金沢、栃木SC、岐阜が怒涛の追い上げ「まだまだわからない」

明治安田J3リーグ第28節が行われた。

10月15日時点の順位表では、上位3チームが勝利を収める一方、昇格プレーオフ圏内や残留を巡る争いが注目される状況となっている。SNSではプレーオフ圏内の争いについて「熾烈な争いの構図」などの声が挙がっている。

首位のヴァンラーレ八戸は福島ユナイテッドFCに1-0で勝利し、10月15日時点で勝ち点66の1位である。2位の栃木シティは高知ユナイテッドSCに3-0で勝利し、勝ち点63。鹿児島ユナイテッドFCはテゲバジャーロ宮崎に2-0で勝利し、勝ち点55で3位となっている。

4位から8位のチームでは、FC大阪がギラヴァンツ北九州に0-3で敗れ、勝ち点55で4位に位置している。5位のテゲバジャーロ宮崎は勝ち点53、6位の奈良クラブは勝ち点48である。一方で、7位のツエーゲン金沢は松本山雅FCに1-0で勝利し勝ち点47とした。8位の栃木SCはFC琉球に4-1で勝利し、勝ち点46となっている。

下位ゾーンでは、16位の高知ユナイテッドSCは勝ち点34、17位のAC長野パルセイロは勝ち点32である。18位のザスパ群馬と19位のカマタマーレ讃岐は勝ち点28で並んでいる。最下位20位のアスルクラロ沼津は奈良クラブに1-0で勝利し、勝ち点24となっている。

金沢、栃木SC、FC岐阜が怒涛の追い上げを見せるJ3。ファンからは「金沢が一気に駆け上がってきた。プレーオフ圏内の争い、まだまだわからない」「ツエーゲンついにPO圏1差まで迫ってる」「突然の金沢」「マジにマジPO争いが熾烈に」「J3の残留戦線も混沌としてるな」との声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）