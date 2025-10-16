【無限ドーナツ＆ホイップクリーム】甘党好きに神すぎる食べ放題が爆誕ッ！この日は思う存分食べちゃおうぜ…✨
イライラしているとき、悲しいとき、ストレスがたまりまくっているとき。
さまざまな理由でメンタルがダメになっているときでも、甘いものを食べればリセット完了ッ！ 100％元気になれなくても、ほんの少しくらいは回復できたような気持ちになれると思うのです。
もしもいま、甘いもので元気をチャージしたいと思っているのなら……「ドーナツ＆ホイップクリームの食べ放題」なんていかがでしょ？
【どんな食べ放題？】
ドーナツとホイップクリームを無限に楽しめちゃう（！）ニラックスの特別コース「無限ドーナツ＆ホイップクリームコース」。2025年10月9日から11月3日までの超限定企画です。
＜主な特徴＞
・通常のコース料金で「ドーナツ」と「ホイップクリーム」を無料提供
・WEB予約（LINEで予約）限定
・飲茶 / スタンダードコース以上の利用が対象
※対象コース以外の予約ではドーナツとホイップクリームの提供はありません。
むむ？ ちょっと待って。「飲茶 / スタンダードコース以上の利用が対象」ということは……ドーナツやホイップクリーム以外も食べられる、ってコト？
ニラックスのブッフェには、サラダやデリ、から揚げやラーメンなどもラインナップされています。こんなんさァ、「甘いのしょっぱいの甘いの…」ってな具合に永久運動になっちゃうじゃんッ!!
【体験できること】
無限ドーナツ＆ホイップ 食べ放題コースで提供されるのは、シュガーをまとったカリモチドーナツ。誰も咎める人はいないので、どうぞ好きなだけホイップクリームをかけまくってください。
ちなみに、ブッフェには「セルフリメイクでつくるクレープ」もあるんですよ。
クレープのトッピングをドーナツに乗っけたり、クレープにホイップクリームを盛りまくったりと、欲望の赴くままにオリジナルスイーツをつくっちゃいましょう。もうすぐハロウィンなので、ハロウィンっぽいトッピングに挑戦しても良さそう♪
【自分をとことん甘やかそう】
季節は「食欲の秋」。普段は自制している人も、たまには自分をデロデロに甘やかしちゃっていいんじゃない？
おなかいっぱい食べれば、きっと心も満たされるはず。仲間が欲しければ友達を道連れ……もとい、お誘いするのもありです。ドーナツとホイップクリームが、あなたを呼んでいますよ。
開催店舗などの詳細については参照サイトからチェックしてみてくださいね〜！
参照元：ニラックス、プレスリリース
執筆：田端あんじ (c)Pouch