日本マクドナルド（東京都新宿区）が、対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」と初めてコラボレーションした3種類の「ストリートバーガーズ」を、10月22日から期間限定で発売します。

新テレビCMも放映

「ストリートバーガーズ」は、2025年に38周年を迎えた「ストリートファイター」シリーズに登場するキャラクターを、「てりやきマックバーガー」「チキンフィレオ」「ダブルチーズバーガー」でイメージした商品。「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」「油淋鶏（ユーリンチー）マヨチキン」「トリチ」がラインアップされています。

「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」は、道着を着用したメインキャラクターの「リュウ」をイメージした商品。「てりやきマックバーガー」に、ローストガーリックとたまりしょうゆのうまみが特長の焦がしにんにくマヨと、“ぷるぷる”のたまごを合わせたバーガーです。価格は単品470円〜（以下税込み）、セット770円〜。

「油淋鶏マヨチキン」は、カンフー技を操る「春麗（チュン・リー）」をイメージ。甘めのマヨソースと、しょうゆやごま油、ショウガの味わいでさっぱりとしながらもコクのある油淋鶏フィリングがチキンのおいしさを引き立てる一品です。価格は単品470円〜、セット770円〜。

2024年にも発売された「トリチ」は、金髪がトレードマークの「ケン」をイメージして再登場。100％ビーフパティが3枚入ったトリプルビーフパティに、チェダーチーズを3枚サンドした、ボリューム抜群の商品となっています。価格は単品590円〜、セット890円〜。

さらに、「ダブチ」を朝から味わえる朝マックの「ダブチソーセージマフィン」（単品400円〜、セット600円〜、コンビ460円〜）や、コンソメのうまみが特徴の「シャカシャカポテトやみつきコンソメ味」（ポテト単品や「バリューセット」にプラス40円）、リンゴの果汁を使用した炭酸エナジードリンクの「マックフィズみなぎるエナジー」（単品300円〜、「バリューセット」にプラス50円）、「マックフロートみなぎるエナジー」（単品380円〜、「バリューセット」にプラス70円）も登場します。

バーガーとマフィンは「ストリートファイター」とのコラボパッケージで販売。マックフィズとマックフロートは、数量限定のコラボカップで販売されます。

いずれも11月下旬（予定）まで、全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

また、「リュウ」「春麗」「ケン」の3キャラクターが、同社をイメージさせる衣装をまとったコラボ限定キャラクター「ベガ・スマイル」と対戦する新テレビCMが10月21日から全国（一部地域を除く）で放映されます。