新たな家族「コネコさん」を迎えて…無邪気さと「ネコ圧」に翻弄させられ続ける猫漫画家の日常【著者インタビュー】
気分が乗った時だけ気ままに甘え、通常モードでは自分の意志を貫き通すのが猫。一緒に暮らしていると、無言の「ネコ圧」に完敗してしまうことも多々ある。
『今日もネコ様の圧が強い』（うぐいす歌子/KADOKAWA）は、そうした飼い主の日常や自分ファーストな猫の心理をユーモラスに描いた猫漫画だ。
言葉を発さず、目力や態度で飼い主を翻弄する「ネコ圧」。本作で作者は、その迫力や魅力をどう描き切ったのだろうか。漫画では知れない秘蔵エピソードと共に、本作に込めた想いをうかがった。
うぐいす歌子さん（以下、うぐいす歌子）：コネコさんは最初から、パワーーーーッ！！な方です。好き勝手に生きてらっしゃる。人間に対しては、ずっと同じ距離感でいてくれています。
――子猫には、その時期ならではの奔放さがありますよね。実際、コネコさんの自由さに翻弄させられたことはありますか。
うぐいす歌子：お家に来たばかりの頃、デッサン用の石膏像を割られました。さすがに泣きましたね…。でも、コネコさんに怪我がなかったので、オッケーです！ 置いていた人間が悪いんです！
クロネコさんが全くイタズラをしない子なので、結構なんでも置いていたのですが、その一件があってから、コネコさんがいる部屋は、とにかく物を減らしました。
――無邪気なコネコさんからも、思わぬ「ネコ圧」を受けたことはありますか。
うぐいす歌子：実は、コネコさんの気持ちは分からないことが多くて…。珍しくスリスリしてきたので、「構ってほしいのかな？ ハッピー！」と思ってナデナデしたら、すっごい噛んで逃げて行きました。本当に分かりません（笑）。
文・取材＝古川諭香