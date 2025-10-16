何の非もない4人の男女が次々に惨殺された。犯人は、地元でよく知られた名家の長男だった――。

2023年5月、長野県中野市で住民の女性2人と警察官2人が殺害された事件。殺人や銃刀法違反の罪に問われている青木政憲被告（34）の裁判員裁判の判決公判が10月14日午後に開かれ、長野地裁は求刑通り「死刑」を言い渡した。事件の詳細、青木被告の人物像に迫った「週刊文春」の記事を一部編集し、公開する。（全2回の1回目／#2へ続く）

中学時代の青木被告

◆ ◆ ◆

「殺したいから殺した」

2023年5月25日午後4時過ぎ、現場は田畑が広がる長野県中野市の江部地区。日課の散歩中だった竹内靖子さん（70）と村上幸枝さん（66）が、いつも通り青木宅前を通過する。

最初に襲われたのは、竹内さんだった。刺し傷と切り傷は十数カ所に及んだ。

「誰か助けて！」

畑で妻と葱を植えていた近隣男性の元へ、村上さんが血相を変えて駆け寄ってくる。男性の目の前で、追いついた青木が村上さんの背中にナイフを2度、突き立てた。

「なんでこんな酷いことをするんだ！」

男性が質すと、青木は無表情でボソリと呟いた。

「殺したいから殺した」

倒れた村上さんの体から流れ出る大量の血が、畑の土を黒く染めていく。

「当然の仕事をしたかのように、悠々と引き返していった。サングラスと黒いマスクをしていたが、特徴的な長いもみ上げを見て、あれは政憲じゃないかと思ったんです」（近隣男性）

駆け付けた警官に躊躇いなく発砲

救急車を呼んだ別の男性とともに村上さんの蘇生にあたっていると、竹内さんを自宅の敷地内に運び込んだ青木が、台車を押して再び姿を現す。村上さんも移動させるつもりだったのだろうか。そこに中野警察署の池内卓夫巡査部長（61）と玉井良樹警部補（46）がパトカーで駆け付けた。

台車に乗せていた猟銃を手に取った青木は、減速したパトカーを追うと、運転席側の窓ガラスに銃口を当てながら並走。そしてパトカーがキノコ小屋の前に停車した瞬間、躊躇いなくトリガーを2度、引いた。

「その時はマスクをしていなくて、笑っているように見えた」（通報者の男性）

池内氏は即死状態。助手席の玉井氏にはまだ息があり、何とか車から這い出ようとしたが回り込んだ青木が今度はナイフを突き立てた。その後、青木は150メートルほど先にある木造2階建ての自宅に引き返し、立て籠もったのである。

事態を察知した父は、頭を抱えてその場にしゃがみ込んだ

騒ぎを聞きつけて軽ワゴンを飛ばしてきた青木の父・A氏（57）が近隣男性に声をかける。

「何があったの？」

男性はA氏に、息子は散弾銃や迷彩服を持っているかと尋ねた。A氏は事態を察知し、頭を抱えてその場にしゃがみ込んだ――。

午後8時半頃、自宅にいた母のB子さん（57）が脱出。同居していた伯母（B子さんの姉）も、青木に促され、午前零時過ぎに家を出た。青木が父の説得により投降、身柄を確保されたのは、午前4時半過ぎ。惨劇から半日が過ぎていた。

「被疑者は、日課の散歩コースとして自宅前を通る女性2人に『悪口を言われていると思った』と語っている。警察官を撃ったのは『射殺されると思ったから』と供述。散弾ではなく、大型獣に使う殺傷能力の高いスラッグ弾が使用されていた」（捜査関係者）

親族の1人が、憔悴しきった様子でこう打ち明ける。

「どうすれば被害者のご遺族に赦してもらえるのでしょうか。お好きにしてくださいと、政憲を差し出したいくらいです……」

◇

実家は地域に何軒もある青木家の総本家

長野県北部に位置し、唱歌「故郷（ふるさと）」の原風景としても知られる中野市。青木家は13代続く農家で、青木はその嫡男だった。

「地域に何軒もある青木家の総本家。戦時中、予科練にいた祖父にも市議の話があったものの、結局、農協の理事を務めた。20年ほど前に他界したが、孫の政憲が生まれた時は『跡取りができた』と、本当に喜んでいた」（祖父の友人）

地元では“名家の長男”として知られていた青木だが、一家を知る地区住民の1人はこう振り返る。

「成長するにつれ、政憲が人付き合いの苦手な子だというのは、みんな分かった。周囲の期待を1人で背負い込んで、圧し潰されていたのかもしれません――」

美男美女で知られていた両親

父のA氏は、大学卒業後、県内の農薬会社に勤務しつつ、農家を兼業。中野市議会議員を務めていた。20代半ばで結婚したB子さんは、高校の同級生だった。

「2人は高2くらいから付き合っていました。どちらもスラっとしていて、美男美女。交際を隠すこともなく、よく並んで歩いていたので、すぐに噂になりました」（高校の同級生）

温泉街のある同県山ノ内町出身のB子さんは、青木家とは対照的な火宅に育つ。

「B子の父親も町議で議長を務めた人物でしたが、元は共産党系で、戦前、弾圧された経験もあるそうです。一方で、外に女を何人も作って子供を産ませていました」（地元住民）

母親は子育てに熱心な印象

彼女を悩ませたのが、腹違いの兄の存在だった。

「10代から不良で、畳に包丁を突き刺して父親に金を要求するような男でした。B子はそんな環境が嫌で仕方なく、普通の家族に強く憧れていた。青木家に嫁として迎え入れてもらうと、自分の子供には苦労をさせまいと、必死で頑張ってきたんです」（地元の友人）

そんな両親の元に3人きょうだいの長男として誕生した青木は、大切に育てられた。前出の親族が言う。

「小さい頃は、ジブリの宮崎駿作品が大好きで。明るくて面白い、ひょうきんな子だったんです」

チビッコ野球の思い出を綴った小学校の卒業文集には「親の一言」も付記されている。児童会の議長、将棋クラブ長、地区の子供会会長など、我が子についた肩書が列挙され、親としての誇らしさが滲む。

青木は中学でも野球部に所属。同級生の母が語る。

「お母さんは、練習試合や大会があると、必ずといっていいほど応援に来ていました。PTAの会合には手作りのお菓子を持参し、他の保護者に配っていましたし、とても子育てに熱心な印象がありました」

卒業文集に綴った「大事な物」

寄せられる期待とは裏腹に、思春期を迎えた青木からは、幼少期の明るさが失われていった。小中高の同級生が振り返る。

「あだ名は『まちゃ』。中学に上がってからは斜に構えた感じになった。よく本を読んでいて、会話にも難しい言葉を使っていた。彼女はいませんでした」

中学の卒業文集では、他の生徒が修学旅行の思い出などを綴る中、青木は「大事な物」を主題に、この世で最も大切なものを「命」、その次が「金」と明言。自分が将来ワーキングプアに陥るのではないかと、大人びた筆致で懸念してみせた。

成績は上位で、高校受験では長野市内の私立高には落ちたものの公立の進学校である須坂高校に進む。部員の少ない山岳部に入った。

父・A氏の知人が語る。

「政憲が高校時代、自衛隊好きのAさんは『息子を防衛大に入れたい』と漏らしたことがあった」

だが、高校で成績が伸び悩んだ青木は、一浪の末、首都圏にある東海大の情報通信系の学部に入学した。人生が暗転したのは、この大学時代だ。（つづく）

