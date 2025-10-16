〈《長野4人殺害に死刑判決》女性2人をナイフで襲い、警官を猟銃で…「母親は子育て熱心」「『跡取りができた』と喜んで」“名家の長男”として育った青木政憲被告（34）はなぜ凶行に及んだのか〉から続く

2023年5月、長野県中野市で住民の女性2人と警察官2人が殺害された事件。殺人の罪などに問われている青木政憲被告（34）の裁判員裁判の判決公判が10月14日午後に開かれ、長野地裁は被告に「死刑」を言い渡した。

【実際の写真】「木造の2階建て」青木被告が4人を惨殺したあと立てこもっていた場所は…

地元でよく知られた名家の長男だった青木被告。都会のキャンパスライフに馴染めず、精神に変調をきたして郷里に舞い戻ったのは11年前のことだった。事件の背景にあった“呪縛”とは――。当時の「週刊文春」の記事を、一部編集して公開する。（全2回の2回目／#1より続く）

（初出：「週刊文春」2023年6月8日号。年齢、肩書は当時のまま）

◆ ◆ ◆

「大学で『ぼっち』とばかにされている」

高校で成績が伸び悩んだ青木は、一浪の末、首都圏にある東海大の情報通信系の学部に入学した。人生が暗転したのは、この大学時代だ。

父のA氏と母のB子さんが事件後、地元紙「信濃毎日新聞」に明かしたところによれば、高校時代から友達のいなかった青木は、神奈川県内の寮に入るが、他の学生と馴染めず、東京都目黒区のアパートに引っ越して独り暮らしを始めたという。次第に青木と連絡が取れなくなり、心配した両親が上京すると、冒頭と同じ言葉を聞く。



青木政憲容疑者

「大学で『ぼっち』とばかにされている」

青木の精神は、明らかに変調を来たしていた。同紙の記事にはこうある。

〈住んでいたアパート1階の部屋に入る際、青木容疑者は「ここは盗聴されているから気を付けて」と言った。聞くと、盗聴を恐れて携帯電話の電源も切っており「部屋の隅に監視カメラがある」。だが、両親にはカメラがあるようには見えなかった〉（5月29日付紙面）

両親は病院へ連れて行こうとしたが、青木は「俺は正常だ」と拒んだという。

利益を上げた父の事業の手伝い

結局、青木は大学を中退し、2012年、郷里に舞い戻る。“名家の長男”の航路は、大きく蛇行し始めていた。

青木の帰郷前、父のA氏は、会社勤めを続けながらも、果物の通販事業に精を出していた。

「契約農家が有機肥料で育てた果物を、産地直送で販売する事業です。青木家がそれまでメインにしていたキノコ栽培の商売が振るわず、家のローンも苦しい時期で。この通販事業が利益を上げたため、自前の農園でも果物に力を入れ始めたんです」（当時の仕事仲間）

青木も、父の事業を手伝い始めたが――。

「心を病んで大学を中退したと聞いていたが、紹介された時は『本当に大丈夫かな』という感じで。声をかければ返事はするんですが、聞かれたことにしか答えず、鬱々として暗い子でした」（別の仕事仲間）

両親が巻き込まれた“ある事件”

思い悩んだ両親なりの救命ボートが、青木の就農を機に立ち上げた農業支援の会社だった。ブドウなどを栽培する果樹園は「マサノリ園」と名付けられた。

やがて脱サラしたA氏は14年、中野市議選に初出馬する。“ある事件”に巻き込まれたのは、この頃のことだ。

「江部地区では地元から市議候補を推薦し、定期的に交代する慣習があったんですが、Aが出る時、前市議がもう1期、出たがったんです。前市議はもともと青木家と折り合いが悪くてね。Aが当選した後、B子さんへの誹謗中傷をネットに書き込み、名誉毀損で逮捕されたんです。親族の問題や、有力市議にすり寄るといった性的内容があったようです」（選対関係者）

活動的なB子さんは、市議の妻となる前から、地元の有名人だった。生け花やドライフラワー講師の資格を取り、フラワーアーティストとして個展も開催。地元紙でも、これまで10回近く取り上げられている。

「いい人なんだが、表に出るのが好きでね。市議選の時も、ウグイス嬢がいるのに、自ら選挙カーに乗ってマイクを握りたがる。敵も少なくない人だったので、前面に出るのをやめてもらったほどでした」（同前）

家族仲は悪くなかった

両親は、市議と良き伴侶として益々露出を増やしていく。地元の有名夫妻の嫡男としての役割を、青木も一時は果たそうとしていたようだ。同地区に住む男性が語る。

「戻ってきた当初は、地区の祭りの保存会にも参加していたんです。笛の名手だった父にならい、本人も練習して、祭りではお囃子の笛を吹いた。自分から人に話しかけることはなかったが、飲み会にもちゃんと参加していた。ところが、4年目頃から連絡が取りにくくなり、そのまま退会してしまった。本人ではなくAさんが『すみません』と日本酒の一升瓶を持って挨拶にきました」

それでも、家族仲は悪くなかったという。

「両親は長男が一緒に暮らして、農業を続けてくれるだけで嬉しいと。政憲が人前に出る仕事をするのは、ほとんど諦めていると言っていたそうです」（親族の友人）

猟銃の免許を取得

体育大を出た妹は実家を離れて家庭を持ち、弟は自衛隊に入隊。自宅では両親と伯母、都会の大学に馴染めず、中退した青木の4人が暮らしている――。そんな全てが知られているコミュニティの呪縛の中で、親友も彼女もいない青木の“唯一の友達”が、白い紀州犬だった。愛犬を連れて畑仕事に従事。それ以外は、自宅のテレビで何時間もサバイバルゲームに没頭した。

やがて、画面上で銃を撃つだけでは飽き足らなくなったのか、青木は、猟銃の免許を取ろうと決めた。

前出の同地区に住む男性が打ち明ける。

「政憲が銃の免許を取ったのは、地区の会合で聞いた。鳥を撃つというんだけど、青木は自分の考えをちゃんと話せるタイプではないし、銃を持つ目的意識が低い気がして、持たなくてもいいんじゃないかと思っていた」

だが15年以降、青木は散弾銃や空気銃など4丁の所持許可を得てしまう。

父の市議生活も2期目に入った19年、一家は軽井沢町にジェラートの直営店を開業。22年夏には地元・中野市に2号店を開いた。

同店の運営事業者となった青木は、シャインマスカットを育て、店ではジェラートの配合やフレーバーを研究していたが、客前に立つことはほとんどなかった。

「ぼっち」の禁句を耳にして…

前出の親族の友人が語る。

「政憲の両親は、2号店を開くのにまとまった資金がいるからと、人に貸していた祖父の土地を売ってしまった。愛妻家のAさんは、次々と挑戦を続けるB子さんのことを『うちの母ちゃんは金がかかるから、俺が頑張って働くんだ』と笑って話していました」

信濃毎日新聞のインタビューによれば、昨夏、このジェラート店でも、手伝いの人が話していた「私たちぼっちだね」という言葉を、青木が自分のことだと曲解。怒りを見せたという。

惨劇は、「ぼっち」の禁句を青木が“受信”してしまったことが発端だった。

悪口など聞いたことがなかった

標的にされた竹内さんと村上さんは、パート先の元同僚。数年前から一緒にウォーキングを始めた。

「竹内さんは少し耳が遠いので、2人は大きな声で話しながら歩くんです。笑い声も豪快で。それを青木が自分を笑っていると勘違いしたんじゃないか」（2人を知る地元住民）

竹内さんが通っていた陶芸教室の先生が語る。

「教室では『人の悪口なんて言うもんじゃないよ』と話していたくらいです」

村上さんが利用した美容室のオーナーもこう話す。

「他人の悪口どころか、家族や親族の愚痴すら聞いたことがなかった」

いちばん早く現場に駆け付けた2人の警官

殉職した2人は、中野署の“名コンビ”だった。還暦を超えた昨年、長野県警の再任用を受けた池内巡査部長と、階級は上だが年下の玉井警部補。中野署の宮本忠義次長が明かす。

「経験豊富な池内さんを玉井さんが立てるところは立て、円滑に仕事をしていました。とにかく動きが早いコンビで、一番早く現場に駆け付けていました」

事件当日も、「女性が刺された」と無線で聞いて真っ先に署を飛び出したのが彼らだった。池内さんと県警音楽隊で一緒だった元楽長の丸山栄三さんが涙ぐむ。

「担当はパーカッションのドラム。努力家でした。今年で職務は終わりにするつもりのようでしたが、音楽は続けたいと話していた。OBの演奏会でまた一緒にやれる日を、心待ちにしていたんですが……」

A氏は事件の翌日、市議を辞職した。同僚市議の1人が明かす。

「事件後にLINEが来ました。事件には触れず、『ご迷惑をおかけしました。こういうかたちでお別れになりますが、今までありがとうございました』と」

立て籠りの最中、青木は何度か自殺を試みたが、死にきれなかった。今、死刑を覚悟しているという。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2023年6月8日号）