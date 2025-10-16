能登半島地震による液状化の被害が大きかった高岡市伏木地区で、昨夜対策工事の住民説明会が開かれました。

市は、地下水位を低下させる工法を試験的に行う候補地を示しました。

説明会には液状化被害が大きかった地域の住民およそ90人が参加しました。



伏木地区は、地表から4メートルほどの深さまで緩い砂の層があり、再び液状化が起こるリスクが高いことが分かっています。





市は、地下水を集める管を地中に埋めて水をくみ上げる「地下水位低下工法」が有効だとしています。今後は、まず試験的に工事を行って、水位を下げることができるかや、地盤沈下しないかなどを確かめます。

市は昨夜、候補地として、伏木錦町の新町地区と石坂地区のほか、伏木中央町の中道地区の市道または駐車場の合わせて4か所を示しました。

自治会ごとに住民の意向を確認してもらい、最初に合意が得られた1か所で実施したいとしています。



また、この工法で地下水位を下げた場合、地盤がおよそ8ミリ沈下すると推定していますが、建物への影響は少ないとしています。



住民からは「すでに新築住宅が建っている。地盤沈下のリスクがあるのに、なぜここを候補地としたのか」という声や、地中の水をどこへ排水するのかという声があがった一方で、前向きに取り組もうという住民もいました。

◆中道自治会 能森幸男 会長

「中道としてはやってもらおうかと。前へ進もうかと。町を回って説得して『どうでしょうか』と」



市は合意形成のために必要な情報を提供していくとしています。