16日、自民党と参政党の党首会談を終えた参政党の神谷宗幣代表が記者からの質問に答えた。

【映像】神谷代表が最も「危惧」していることは？

神谷代表は会談の理由について「首班指名についての協力要請があった」と説明。会談の打診は高市総裁の方からあったといい、首班指名については明確な返事をしていないとしつつ「我々のスタンスは、独立独歩で行くということと、国益を最優先した行動する。ただ、いくつか政策面で確認したいところもあったのでそこは腹を割って話せた」と述べた。

政策については「私が思っている以上に高市総裁の方から『参政党と政策が近い』と言っていただいた」とした。そんな自民党との距離感については「私としては高市総裁とは半分くらい重なるところがあり、石破現総理よりも近いと思っている。近いということは我々の軸である国益に叶うかどうかと考えた場合、高市さんが総理大臣になられるということであれば、日本は少しいい方向に向くのかなという期待はある」と述べた。

「国会運営の協力もあったのか？」という問いには「首班指名のところだった」と否定。加えて、「本当に良い政策に関してはほっといても応援するから、1回1回変な駆け引きをするようなことはしない」と伝えたといい、「連立の打診はなかった」と明かした。

今後首班指名で「高市早苗」と書く基準については「自公政権にどこかの野党が乗ると見ていたが連立が切れた。自民党も本当に何かを変えようという気概は私達も感じているので、前提が変わった上で党の幹部で話し合うことになる」と説明した。

「首班指名を左右する政策」については「今一番参政党が危惧していることはSNSの規制を変な形でやられることだ。我々はSNSで活動している部分も多いので、変な言論統制みたいなことは断固として反対する。共通する政策はいっぱいあるが、そこでもし変な動きがあったら、我々は思いっきり声を上げるという“要望”というより“牽制”した」と述べた。

【各党議席数と連立の組み合わせ】

衆議院（過半数233）

自民党（196議席）＋日本維新の会（35議席）＝231議席

立憲民主党（148議席）＋国民民主党（27議席）＝175議席

立憲民主党（148議席）＋国民民主党（27議席）＋公明党（24議席）＝199議席

立憲民主党（148議席）＋日本維新の会（35議席）＋国民民主党（27議席）＝210議席

参政党（3議席）

参議院（過半数125議席）

自民党（101議席）＋日本維新の会（18議席）＝119議席

立憲民主党（39議席）＋国民民主党（23議席）＋公明党（21議席）＝83議席

立憲民主党（39議席）＋国民民主党（23議席）＋日本維新の会（18議席）＝80議席

立憲民主党（39議席）＋国民民主党（23議席）＋公明党（21議席）＋日本維新の会（18議席）＝101議席

立憲民主党（39議席）＋国民民主党（23議席）＋公明党（21議席）＋日本維新の会（18議席）＋共産党（7議席）＋れいわ新選組（6議席）＝114議席

参政党（15議席）

NHKから国民を守る党（1議席）

（ABEMA NEWS）

