今月23日に行われるプロ野球のドラフト会議を前に、シリーズで県関係のドラフト候補を紹介します。

1回目のきょうは、高岡商業高校の岡田一桜投手。遅咲きの投手の夢は叶うのか。その才能に早くから気付いていた人がいました。

◆岡田一桜 投手

「テレビでも親と一緒に見ててすごくかっこいいなと思ってましたし、自分もそこに立ってみたいという気持ちが始めたころからあったんで。ひとつの夢っていうか、プロが夢です」





ピッチャーへの思いをあきらめきれず 3年春からエースナンバーでマウンドへ

高岡商業高校3年の岡田一桜投手。最速146キロを誇る本格派左腕です。小学2年から野球を始めた岡田投手。福岡中学校時代には高岡シニアでプレー。中学1年の時、投手としてマウンドに立ちますが肩のけがの影響で外野手に転向します。高岡商業高校に入学後1年生の秋から外野のレギュラーとして活躍しました。それでもピッチャーへの思いをあきらめきれなかった岡田投手‥‥◆岡田一桜 投手「一番は自分が投げて試合に勝ちたいって思いが強かったんですけど、自分の実力不足でピッチャーできない日が続いてたので、正直悔しいって思いが強かったです」去年秋から食事量を増やしトレーニングに励みました。

下半身が安定し投手としての才能が開花した岡田投手は、3年生になった今年、春の県大会ではじめてエースナンバーを背負いマウンドに立ちました。



◆岡田一桜 投手

「未来富山戦が一番良かったかなと思ってて。コントロールも安定して無駄な四死球も少なかったんで」



この試合、6回を投げて被安打4、無失点に抑えスタンドにいたプロ野球のスカウトにアピールしました。



この試合で顔を合わせ同じくプロ志望届を出した未来富山の江藤蓮投手については。

◆岡田一桜 投手

「意識してた選手だったんで、一緒に試合ができて楽しかったのもありますし、ライバル心ってのがあったんで、力が入って球速もいつもより出たのかと思います。同じ左ピッチャーなので負けたくないって思いが一番強いです」



夏の大会でも決勝で未来富山と対戦。しかし岡田投手は準々決勝でのけがが影響し最終回にわずかだけの登板で甲子園出場の夢はかないませんでした。



◆岡田一桜 投手

「自分にマウンドつないでくれたんで感謝の気持ちが強くて、絶対自分がここで抑えるって気持ちで投げてました」

甲子園出場を逃すも その才能に目をつけていた人物が。

高校最後の夏は終わりましたが、次の目標に向け動き出しています。



現在は、制球力に磨きをかけるため、走り込みやウエイトトレーニングに力を入れています。



本格的に投手を始めてからまだ日の浅い岡田投手ですが、外野手をしていた中学時代に、すでにその能力を見抜いていた人がいました。

富山GRNサンダーバーズの永森大士コーチです。



◆富山GRNサンダーバーズ 永森大士コーチ

「中学3年生の春休みだったと思うんですけど、お父さんとボールパーク高岡のサブグラウンドでキャッチボールをしているところを見かけて、そこですごくいい球を投げているなという印象を覚えています」「岡田君の独特なというか、左投げなので前の右足が（地面に）接地してリリースまでに少し独特の間があるというか、だけどリリースのインパクトには間に合ってきて、なおかついい球筋でいい球質でキャッチボールしている姿がとても印象的だったんで、本当にいいピッチャーになっていくなっていうような。そのキャッチボールのときにすごく感じたので、あまり知らない人に声かけることないんですけど、たまたまお父さんのほうに声をかけて気になったんで」



◆岡田一桜 投手

「自分は話していないんですけど、父が話していたと思います。誰かにそうやって思われているんだなって思ったらうれしいですし、やってきてよかったなって思います」



才能あふれる遅咲きの本格派左腕に吉報は届くのか。運命のドラフト会議は今月23日です。



◆岡田一桜 投手

「今まで自分がやってきたことを信じて待つだけだと思うんで、声がかからなかったとしても、これから野球続けてもう一回チャレンジしたいと思ってるので。これからも日々成長できるようにやっていきたいと思います」



シリーズあすは、3年連続のドラフト指名はあるのか。富山GRNサンダーバーズのドラフト候補選手を紹介します。