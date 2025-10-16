ABCマート限定のadidas Originals「スーパースター供廚完売必至！歩くたびかわいさがチラリ…
ABC-MARTから登場したのは、「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」の別注スニーカー。
限定の『SUPERSTAR（スーパースター）』は、全国のABC-MART店舗および公式オンラインストアにて、2025年10月16日（木）より販売がスタートしましたよ。
限定の「スーパースター供廚詫くだけで気分が上がる〜！
adidas Originalsの『スーパースター供戮蓮滑らかな質感のレザーアッパーと、ラバーのシェルトゥの組み合わせがアイコニックなモデル。
パッド入りのぷっくりとしたシュータンと履き口が、快適な履き心地をかなえてくれます。
ABC-MART限定の「SUPERSTAR供廖弊嚢1万3500円）は、都会の街並みにマッチする4色がラインナップ。
サイズは0.5cm刻みの22.0〜29.0cm、30.0cmと幅広くお目見えしましたよ。
靴底のグラフィックがたまらないかわいさ
別注の「SUPERSTAR供廚蓮靴底までかわいいディテールが最大の注目ポイント。
歩くたびにチラリと覗く、“TOKYO”や“アディダス”がモチーフとなったグラフィックプリントが、特別感たっぷりです。
シックな秋冬のコーデに遊び心をプラスするにも、うってつけですよ。
もけもけしたヌバック素材の2色
ウィートカラーがちょっぴりメンズライクな雰囲気の『MESA/MESA/MESA』は、もけもけとしたテクスチャーのヌバック素材を使用。
光沢のある3ストライプのトラックトップには、ネイビーがあしらわれており、さりげないアクセントになっています。
秋らしいカラーをお探しなら、ヌバック素材の『DARK/DARK/GUM5』がおすすめかも。
落ち着いた色合いのブラウンとグリーンの配色は、どんなコーデにも意外となじんでくれそうです。
定番カラーの特別バージョン2色にもときめいちゃう
『FTWR/SILV/OFFW』は、ホワイト×シルバーのスリーストライプスとシュージュエルが輝いて、とってもかわいい！
ブルーのアウトソールは、思わず自慢したくなっちゃうこと間違いなしですよ。
『CORE/GOLD/CORE』の3ストライプスは、じんわりと光を放つゴールドカラー。
ブラック×ゴールドの組み合わせがストリートムード満載で、かっこよく履きこなしたい一足かも。
スペシャルな「SUPERSTAR供廚鮓逃さないで！
発売直後にもかかわらず、すでにオンライン上で品薄状態の「SUPERSTAR供廖
気になる人は、早めにゲットするのが吉ですよ。
「SUPERSTAR供彳胆潺據璽
https://gs.abc-mart.net/
参照元：株式会社エービーシー・マート プレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000614.000074055.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000615.000074055.html
