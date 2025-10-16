ABCマート限定のadidas Originals「スーパースター供廚完売必至！歩くたびかわいさがチラリ…

ABC-MARTから登場したのは、「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」の別注スニーカー。

限定の『SUPERSTAR（スーパースター）』は、全国のABC-MART店舗および公式オンラインストアにて、2025年10月16日（木）より販売がスタートしましたよ。

限定の「スーパースター供廚詫くだけで気分が上がる〜！



adidas Originalsの『スーパースター供戮蓮滑らかな質感のレザーアッパーと、ラバーのシェルトゥの組み合わせがアイコニックなモデル。

パッド入りのぷっくりとしたシュータンと履き口が、快適な履き心地をかなえてくれます。

ABC-MART限定の「SUPERSTAR供廖弊嚢1万3500円）は、都会の街並みにマッチする4色がラインナップ。

サイズは0.5cm刻みの22.0〜29.0cm、30.0cmと幅広くお目見えしましたよ。

靴底のグラフィックがたまらないかわいさ



別注の「SUPERSTAR供廚蓮靴底までかわいいディテールが最大の注目ポイント。

歩くたびにチラリと覗く、“TOKYO”や“アディダス”がモチーフとなったグラフィックプリントが、特別感たっぷりです。

シックな秋冬のコーデに遊び心をプラスするにも、うってつけですよ。

もけもけしたヌバック素材の2色



ウィートカラーがちょっぴりメンズライクな雰囲気の『MESA/MESA/MESA』は、もけもけとしたテクスチャーのヌバック素材を使用。

光沢のある3ストライプのトラックトップには、ネイビーがあしらわれており、さりげないアクセントになっています。



秋らしいカラーをお探しなら、ヌバック素材の『DARK/DARK/GUM5』がおすすめかも。

落ち着いた色合いのブラウンとグリーンの配色は、どんなコーデにも意外となじんでくれそうです。

定番カラーの特別バージョン2色にもときめいちゃう



『FTWR/SILV/OFFW』は、ホワイト×シルバーのスリーストライプスとシュージュエルが輝いて、とってもかわいい！

ブルーのアウトソールは、思わず自慢したくなっちゃうこと間違いなしですよ。



『CORE/GOLD/CORE』の3ストライプスは、じんわりと光を放つゴールドカラー。

ブラック×ゴールドの組み合わせがストリートムード満載で、かっこよく履きこなしたい一足かも。

スペシャルな「SUPERSTAR供廚鮓逃さないで！



発売直後にもかかわらず、すでにオンライン上で品薄状態の「SUPERSTAR供廖

気になる人は、早めにゲットするのが吉ですよ。

「SUPERSTAR供彳胆潺據璽
https://gs.abc-mart.net/

参照元：株式会社エービーシー・マート プレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000614.000074055.html
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000615.000074055.html