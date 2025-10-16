独占コメント到着！二丁目の魁カミングアウト、最大のワンマンを前に大規模フリーライブ開催＆デジタルリリース

11月10日に六本木EX THEATERで過去最大のワンマンライブ「we are JAPANESE TOP GAYIDOL」の開催を控える二丁目の魁カミングアウトが、10月17日にライブで注目を集める楽曲「鎖ヶ丘二丁目」をデジタルリリースすることが決定。また、同日には池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて、こちらもビッグなフリーライブが開催される。

楽曲で表現しているメッセージやライブパフォーマンスを通して、ブレない活動を続けてきた二丁目の魁カミングアウト。

今回は誰でも見られるフリーライブになるので、当日はぜひ会場で、「we are JAPANESE TOP GAYIDOL」を背負う二丁目の魁カミングアウト渾身のライブを体感してみてはいかがだろうか。

【リリース、ライブへの二丁目の魁カミングアウトからコメント】

何度も過去を振り返ったり、懐かしむ歌詞を歌ってきた二丁目の魁カミングアウトの新曲「鎖ヶ丘二丁目」。

『ここからスタートなんてことはできないや』という歌い出しからスタートするこの楽曲には、人それぞれ色の違う鎖のような過去があると思いますが、それすらも受け止めて引き連れていこうという二丁目の魁カミングアウトが出した答えのような思いが込められた楽曲です。

新宿二丁目でフリーライブを毎週のように開催したり、様々な場所でフリーライブをしてきましたが池袋・サンシャインシティ 噴水広場での開催は初となります。池袋・サンシャインシティ 噴水広場はメンバーもそれぞれアイドルをやる前に見に行っていてライブをする事はグループの夢のひとつでした。

CDを複数枚買わせない、100万枚売りたいのではなく、100万人の人に聞いてほしいというコンセプトからなかなか大きなステージでのフリーライブ開催が難しかったが今回夢をひとつ叶える事ができました！ライブを楽しむ事はもちろんですが、長年の夢が叶う瞬間に立ち会って喜びを分かち合えたら嬉しいです！

1部(15:15〜)・2部(19:15〜)2回ライブをさせていただきます！ぜひ遊びに来てください！

【ライブ詳細】

◆二丁目の魁カミングアウトワンマンライブ『we are JAPANESE TOP GAYIDOL』日時：2025年11月10日（月）OPEN 19:00／START 20:00 ※前特典会あり会場：六本木EX THEATER ◆FREE LIVE in池袋・サンシャインシティ 噴水広場日時：2025年10月17日（金）1部15:15-／2部19:15- ※前特典会あり会場：池袋・サンシャインシティ 噴水広場