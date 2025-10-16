4ピースバンド halogenが、4thシングル「カラス」を本日10月15日に配信リリース。また、同楽曲のMVを公開した。

（関連：【映像あり】4ピースバンド halogen、4thシングル「カラス」クリエイター otoshibumiによるMV）

今作は、“大切な人との別れがあっても、自分たちは前に進まないといけない”という、20歳を生きる彼らの等身大なメッセージが込められた一曲に。すでにライブで披露しており、“良い意味でhalogenらしくない”と思わせるような、アップビートでテクニカルな曲に仕上がった。また、普段はそれぞれで作詞作曲している小野汀太（Vo/Gt）と加藤颯太（Dr）が、タッグを組んで制作している。

MVは、クリエイターのotoshibumiが制作した。halogenにとって初となるアニメーションによるMVで、楽曲が持つ前に進もうとするポジティブなメッセージを後押ししている。

さらに、自主企画ライブ『Once upon a BLUEMOON』を12月7日に渋谷 CLUB CRAWLにて開催。今年3月に東京で初めての自主企画ライブを行ったが、2回目となる今回はキャパシティを増やし、今後発表する2組と挑戦するスリーマンライブとなる。

＜メンバー コメント＞

■小野汀太

halogenにとって、メンバーそれぞれにとって今までで一番挑戦的なサウンドになりました！疾走感の中に込めた大切な人への思いを受け取ってください！

■加藤颯太

大切な人との別れ際、前を向いて強く優しく生きていこうという気持ちを描きました。沢山の人に聴いてもらいたいです。

＜otoshibumi コメント＞

初めて楽曲を拝聴したとき、「カラス」の羽が緑の葉のように舞うイメージが浮かびました。また歌詞からは、控えめながら一歩踏み出そうとする「僕」の姿が見え、対照的な2人のキャラクターが生まれました。たとえ殻にこもるような日々であっても、誰かと心が通う瞬間があったら嬉しいし、それがそっと背中を押してくれる出来事になるといいなと思っています。力強い楽曲と合わせて不思議な世界観をお楽しみいただけたら幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）