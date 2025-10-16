香坂みゆき「次男くんの働く姿を見ながら」 89歳父“を顔出し”で親子のディナー風景公開「お父ちゃん似ですねみゆき姉さん」「パパお元気で何より」
歌手・俳優の香坂みゆきが16日までに、自身のインスタグラムを更新。「次男くんの働く姿を見ながら夕食〜」と書き出し、実父（89）とのディナー風景を公開した。
【動画】「次男くんの働く姿を見ながら」89歳父“顔出し”で親子のディナー風景を公開した香坂みゆき
投稿の内容から、今年で23歳になった次男はレストランで勤務しているとみられ、香坂は続けて「じじは嬉しそう あれもこれも美味しくて幸せでした」と報告。写真をまとめた動画をアップし、父のうれしそうな表情をとらえた様子やレストランの料理の写真などを披露。「じじと妹夫婦と〜」とのキャプションとともに、父と香坂の妹夫婦との“顔出し”4ショットも添えた。
この投稿にファンからは「お父様の素敵な笑顔を見て私も嬉しい気持ちです」「本当にお父さん素敵 次男くんも将来楽しみですね 幸せのお裾分けありがとうございます」「パパお元気で何より」「見事なお料理でございます お父様の素敵な笑顔で 幸せなお時間が伝わってまいります」「お父ちゃん似ですねみゆき姉さん」などの声が寄せられている。
香坂は1994年、元タレントの清水圭さん（64）と結婚。97年に長男、2002年に次男が誕生した。現在は離婚。
【動画】「次男くんの働く姿を見ながら」89歳父“顔出し”で親子のディナー風景を公開した香坂みゆき
投稿の内容から、今年で23歳になった次男はレストランで勤務しているとみられ、香坂は続けて「じじは嬉しそう あれもこれも美味しくて幸せでした」と報告。写真をまとめた動画をアップし、父のうれしそうな表情をとらえた様子やレストランの料理の写真などを披露。「じじと妹夫婦と〜」とのキャプションとともに、父と香坂の妹夫婦との“顔出し”4ショットも添えた。
香坂は1994年、元タレントの清水圭さん（64）と結婚。97年に長男、2002年に次男が誕生した。現在は離婚。