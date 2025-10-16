音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』を舞台化した『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage(通称"ヒプステ")は、2024年に新たなキャストを迎え新章がスタート。新作公演《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》が、10月17日(金)より上演される。

そこで、ナゴヤ・ディビジョン"Bad Ass Temple"のメンバー、波羅夷 空却役の中西智也、四十物 十四役の酒寄楓太、天国 獄役の中塚皓平にインタビュー。ナゴヤ・ディビジョンの魅力や新作公演にかける思いについて聞いた。

ナゴヤ・ディビジョン"Bad Ass Temple"の絆を感じさせる酒寄楓太、中西智也、中塚皓平

――ご自身が演じるキャラクターの魅力を教えてください

中西「空却は我が道を行く豪快な性格です。僕とは真逆なので、そこが魅力的に感じますね。ズバっとものを言うところや芯が通っているところを表現するために、これまでの公演では空却になりきる気持ちで演じていたんですけど、今は素の自分が空却に近づけるように頑張ろうと思っています」

酒寄「十四くんは二面性があるキャラクターなんですけど、片方が素で片方が作りものというわけじゃなく、どちらも十四くん自身だと思って演じています。一見弱々しく見えるけれど内に秘めるものがあって、過去のつらいことも含めて自分だと思っているところがすごく好きですね」

中塚「獄はいろいろ経験してきた大人で、しっかり太い幹があって、白黒はっきりしているんです。僕も舞台を作るときに決断をしないといけない立場になることがあるので、決断力がある獄は素敵だなと思いますね」

――昨年春に上演の『-New Encounter-』、10月に上演された『-Grateful Cypher-』を振り返って、印象に残っているエピソードは？

酒寄「『New Encounter』は十四くんが過去と向き合う話だったので、余裕がなくていっぱいいっぱいになってしまったことがあったんです。でも2人がいつもと変わらない態度で接してくれたので、余計な力が抜けて、助けられましたね」

中西「その流れで言うと、空却が十四を叱って投げるシーンが印象に残っています。そう見えるように投げるふりをするのではなく、『本気でやってほしい』と言ってくれて」

酒寄「空却があれだけ怒るシーンなのに、そこで気持ちが途切れちゃうのはもったいないと思ったんです。本気で投げてくれたほうがいいなって」

中西「だから本気でやったんですけど、やりたいことをわかってくれて、心が通じ合った感じがしました」

中塚「その流れで言いたいことがあって。"Bad Ass Temple"結成のときに拳をぶつけ合うシーンがあるんですけど、空却は指輪をいっぱいつけているので、青あざができました。そこは力を抑えてほしかった(笑)」

中西「こう言ってますけど、そのときの皓平さんは『本気でやっていいよ』って言ってくれたんです！」

中塚「恥ずかしいからそこまで言わなくていいよ(笑)」

中西「あと『-New Encounter-』の大阪公演のとき、3人で焼肉へ行った帰りに、Tシャツをおそろいで買おうとなって。1枚1000円で安いし、じゃんけんで勝った人が払うことにしたら、皓平さんが勝ったんですけど、レジで1枚3000円することに気づいて(笑)」

酒寄「3枚で税込みほぼ10000円(笑)。買ってもらったから、舞台上でするリハーサルのときに着ました」

中塚「え、そのあと捨ててないよね！？」

中西「パジャマにしてます」

酒寄「僕も」

中塚「捨てられてないなら、よかった(笑)」

――最後に、ファンの方々へメッセージをお願いします

中塚「観てくださった方々の心に深く刺さるものをお届けして、千秋楽を迎えるときには『またナゴヤ・ディビジョンが観たい』と言ってもらえるよう、最強のナゴヤを作ります！」

酒寄「物語も先に進んでいるので、より濃くなった家族の関係性を表現することができたらいいなと思っています。劇場でお待ちしています！」

中西「僕はヒプステをもともと全作品観ているくらい大好きなので、空却を演じられていることが今でも夢みたいなんです。だからこそヒプステの魅力を伝えないといけないという責任もすごく感じているんですけど、僕たちの努力と家族の絆で、カンパニーのみなさんと一丸となって、全力で頑張ります！」

取材・文＝中島文華 撮影＝はぎひさこ

ヘアメイク＝仕立萌、柿本穂乃香

スタイリング＝MASAYA(PLY)

公演情報

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》

日程:2025年10月17日(金)〜10月24日(金)

会場:Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）

