またまたまたW杯予選落ちの危機…47歳闘犬ガットゥーゾの覚悟「目標を達成できなかったらイタリアから離れる。既にかなり遠くに住んでいるが、さらに遠くへ行く」
アッズーリは今度こそ大舞台に戻ってこられるか。現地メディア『Football Italia』が指揮官の覚悟を伝えている。
ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が率いるイタリアは現地10月14日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選で、エストニアとホームで対戦。３−０で快勝し、グループ２位以内を確定させた。
ただ、５チーム中１位にならなければ、ストレートインはできない。イタリアはここまで５勝１敗で15ポイント。一方で、怪物アーリング・ハーランドを擁して首位に立つノルウェーは、18ポイント。イタリアは最終節の直接対決で勝てば、勝点で並ぶものの、得失点差で16もの差をつけられているため、ノルウェーが次節のエストニア戦でポイントを落とさない限り、１位浮上は難しい状況だ。
２位の場合、プレーオフに回るのだが、2018年のロシア大会予選ではスウェーデンに、2022年のカタール大会予選では北マケドニアに敗れており、鬼門となっている。
非常にプレッシャーがかかる状況のなか、47歳の闘犬ガットゥーゾは、北中米W杯出場という明確な目標を巡り、こう宣言した。
「目標を達成すれば自分の手柄にする。そうでなければイタリアから離れる。既にかなり遠くに住んでいるが、さらに遠くへ行く」
ガットゥーゾ監督は、今年６月にルチアーノ・スパレッティの後任として就任。先月のエストニア戦（５−０）とイスラエル戦（５−４）でデビューした。強い責任感と熱い想いで最前線に立っている。
「ここにいるのは夢だ。それは真実だ。私より経験豊富な者もいる。だからこそ、大きな責任感を持ってこの話を受けた。連盟、会長、そして（イタリア代表のコーディネーターを務めるジャンルイジ・）ブッフォンに感謝しなければならない。
（自身の就任以降）チームが16得点するとは思わなかった。ただ、それは彼らの功績で、私の貢献はごくわずかだ。我々は多くの仕事をこなし、睡眠時間も少ないが、勝利を掴んだ時の充実感こそが、この努力を支えている」
３大会連続で予選敗退は許されない。熱血漢のもと、何が何でも12年ぶりのW杯出場を決めたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
