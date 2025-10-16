土屋太鳳のイケメン夫・片寄涼太、スーツ姿の格好いいコーデ披露「とてつもない破壊力」「大人の魅力」
俳優の土屋太鳳さんの夫でGENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太さんは10月15日、自身のInstagramを更新。格好いいスーツ姿を披露しました。
また、「10代で上京して何もわからなかった頃、誕生日に事務所の役員の方に頂いたギンガムチェックのシャツが、大阪から出てきたただの少年だった自分にファッションの世界の入り口をくれました」と、自身と同ブランドの出会いや当時の思いを明かしています。
ファンからは、「ステキ」「かっこよすぎだろーーーーー！！」「スーツ似合うなー！ワンミリにスーツ姿好き！」「涼太くん、かっこいいな ほんとおしゃれなスーツが似合う」「めちゃめちゃ似合ってます！！！かっこいい」「大人の魅力があふれてます」「とてつもない破壊力」と、絶賛の声が集まりました。
「大人の魅力があふれてます」片寄さんは「【THOM BROWNE】 の今年にオープンした新たな銀座旗艦店で行われたオープンカクテルにご招待いただきました」とつづり、4枚の写真を投稿。ファッションブランド・THOM BROWNE銀座店のカクテルパーティーに招待されたことを報告しています。タイトなブラックスーツをまとい、手には黒い大きなバッグを。8月に30代へ突入したばかりの片寄さん。大人の色気漂うショットを披露しています。
私物のデニムセットアップ姿を披露自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開している片寄さん。11日の投稿では「こっそり育ててるの、バレました。でも、嬉しかったです」とつづり、デニムのセットアップ姿も披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)