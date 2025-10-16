愛知県岡崎市に11月4日、『三井アウトレットパーク岡崎』が開業します。開業を前にした10月16日、敷地内にある公園型施設「OKAZAKI MARKET」が報道陣に公開されました。買い物だけでない魅力が充実しています。

■ドッグランにアスレチックも…くつろげる広場





16日、報道陣にお披露目されたのは、アウトレットゾーンのすぐ隣に位置する「OKAZAKI MARKET」です。

東海エリアのアウトレットでは最大の緑地面積を誇る広場となっていて、買い物の合間にゆったりとくつろげる空間となっています。



広場にはドッグランのスペースがあり、自由に走り回れるゾーンとなっています。

ドッグランのスペースに加えて、至る所にリードを引っかけることができ、ペット連れにも優しい工夫が施されています。



また、柔らかい素材でできた大きな滑り台や、アスレチックで子供が遊べるスペースもあります。

■名店12店舗が勢揃い ベーカリーや西尾の鰻も





「OKAZAKI MARKET」には23店舗が出店していますが、中でも注目は、食をメインとしたマルシェ型施設『OKAZAKI おいしい MARKET』です。地元の名店含め、12店舗が勢揃いしています。



安城市に本店を構え、県内に7店舗を展開する「パンのトラ」では、自慢の食パンや、岡崎のアウトレット限定のドーナツなどが楽しめます。

完成したばかりの新作が、大きなエビが3尾乗った少しピリ辛な「エビチリサンド」と、クロワッサンの間にチョコソースとマシュマロが入ったスイーツパン「スモアクロワッサン」です。これは、県立岡崎商業高校の生徒が考案したものです。



さらに、豊橋に本店がある「ヤマサのちくわ」がまるまる1本乗ったパンも。

さらに、地元グルメの“最強コラボ”が実現したのが、東海地方初出店の「風土市場うまいもんや」です。



高浜市のB級グルメ・鶏めしが、豊川名物・豊川いなり寿司とコラボした「高浜とりめし稲荷」や、瀬戸焼きそばと合体した「高浜とりめし焼きそば」も。

ほかにもグルメが満載です。

鰻の本場・西尾市の「みかわ三水亭」も出店していて、鰻重やひつまぶしなどが味わえます。



さらに、北海道から直送の新鮮なネタが味わえるグルメ系回転寿司「札幌魚河岸57番 いきいき寿司」が東海地方初出店です。



老舗精肉店・スギモトが経営する「お肉膳スギモト」では、定食やハンバーグ、牛まぶし膳などスギモト自慢の牛肉を使った料理が楽しめます。



グルメに遊びにと、買い物以外の魅力もある「三井アウトレットパーク岡崎」は、11月4日にグランドオープンです。

■アクセスも抜群…ついに愛知県にアウトレット誕生





東海地方でのアウトレットモールは、三重県桑名市の「ジャズドリーム長島」と、岐阜県土岐市の「土岐プレミアムアウトレット」がありましたが、ついに愛知県内に誕生します。

場所は、新東名岡崎東ICから3キロ、名鉄名古屋本線・本宿駅から徒歩13分です。無料シャトルバスも走ることになっていて、アクセスもしやすくなっています。



店舗数は180あり、食に関連した店が45店舗と、アウトレットモールの中で日本一ということです。さらにペットの入店が可能な店の数も、東海地方の商業施設では最も多いのも特徴で、ファミリー層が利用しやすくなっています。