2025年10月17日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
年下の人と衝突しそう。分かりやすい話し方を心掛けてみて。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
目上の人との衝突に注意。独りよがりな意見は慎むこと。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
友達と仲間割れしそう。あなたがまとめ役を買って出ると◎。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
物質運が快調！ 欲しい物をさりげなくアピールしてみて。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
気分が落ち込みがち。小さな買い物をすると晴れ晴れしそう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
困ったことが起きたら、家族に相談を。特に母親が助けてくれそう。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
もらえるものは素直にいただくこと。辞退するよりも好印象に。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友達との行動にツキがある日。一緒に映画を見てみては？
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
刺激的な出会いがありそう。地位の高い人物を要チェック！
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
小説に幸運あり。本屋に足を運んでみるといい発見が。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
友人からの誘いあり。お財布が心配なら断ってもOK。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
エンジン全開。スポーツやレジャーで健康な汗を流して！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)