「スタイルが良すぎる!!」モモ、ヴィクトリアズ・シークレットのショーにて大胆肌見せショット公開「完璧」
TWICEのモモさんは10月16日、自身のInstagramを更新。 ヴィクトリアズ・シークレットのショーに参加し、ピンクコーデを披露しました。ファンからは熱烈なコメントが寄せられています。
【写真】モモの美スタイル際立つピンクコーデ
この投稿には、「あなたはとても完璧です」「今夜、最も美しい天使」「最強」「最高にかっこよくて可愛かったよ」「私の推しがステージで輝いていました」「うつくしすぎます！！」「スタイルが良すぎる!!」と、世界中のファンからの絶賛の声が集まりました。
モモさんは15日に開催された同ブランドのショーにて、同グループのメンバーであるナヨンさん、ジヒョさん、ツウィさんと共にパフォーマンスを披露しました。
(文:勝野 里砂)
【写真】モモの美スタイル際立つピンクコーデ
かわい過ぎるピンクコーデモモさんは「PINK TWICE」とつづり、6枚の写真を投稿しています。1枚目では、グレーのヒョウ柄オールインワンにピンクのファー素材のブラジャーとブーツを合わせ、セクシーさとかわいさを両立した肌見せのコーディネートを披露。2枚目には、ピンクのローブを羽織った姿も写っています。
モモさんは15日に開催された同ブランドのショーにて、同グループのメンバーであるナヨンさん、ジヒョさん、ツウィさんと共にパフォーマンスを披露しました。
ピンクカーペットではスーツ姿もショー直前に行われたブランド恒例の「ピンクカーペット」では、スーツ姿も披露。モモさんは黒いストライプのスリーピースに身を包み、ショーとはまた違ったハンサムな魅力を演出しました。
(文:勝野 里砂)