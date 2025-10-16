県警は、MDMAやケタミンを密輸しようとした疑いでベトナム国籍の男を逮捕しました。



押収されたMDMAは約526g、末端価格にして約595万円相当です。こちらは、ケタミン約495gです。麻薬及び向精神薬取締法違反などの疑いで逮捕されたのは、新潟市江南区の技能実習生でベトナム国籍のファム フ トゥアン容疑者(22)です。



ファム容疑者は、2025年7月に成田空港でドイツからの航空貨物を使ってMDMAとケタミンを密輸しようとした疑いが持たれています。税関職員が粉ミルクの容器にケタミン、サプリのボトルの中にMDMAを発見しました。警察は、認否を明らかにしていません。



ファム容疑者は、同じくベトナム国籍の39歳の男と共に、覚せい剤を自分の元に発送させた疑いでも逮捕されています。