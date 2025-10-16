元「光GENJI」で俳優の大沢樹生（56）が、16日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？」（後7・00）に出演し、アイドル時代の収入を赤裸々告白した。

87年に光GENJIのメンバーとしてデビュー。ローラースケートでのパフォーマンスで人気を博し、94年に脱退するまでトップアイドルとして活躍した。

デビュー曲「STAR LIGHT」を初め、「ガラスの十代」「パラダイス銀河」など数々の大ヒット曲で知られたスーパーアイドル。当時の年収を聞かれた大沢は「年間でいうと3000万ってとこ？だね。7年で2億行ったか行かないかくらいだったかな」と率直に返答した。スタジオの「オアシズ」大久保佳代子は「もっと行ってそう」と驚きを口にした。

番組では、その行方についても尋ねた。「ベンツの56のSL（560SL）。1500（万円）くらいだったと思う。1回（払いで）」。さらに、大きめの分譲マンションを川崎市に購入したという。「山のてっぺんでした。ちょうどバブルあたりだったんですよ。1億5000万弱だったと思う」。ところが、バブル崩壊でその価値はだだ下がりしたようで、「これくらいですかね」と出した指は3本。3000万円まで下がったといい、「何でもやる時、タイミング悪いんですよね」と打ち明けた。