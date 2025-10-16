日本初開催となるデフリンピックの開幕まで1か月をきった16日、全日本ろうあ連盟と出場選手が日本記者クラブで会見を行いました。

日本選手団の旗手を務める空手女子の小倉涼選手は、去年のパリオリンピック・パラリンピックと同じデザインで「TEAM JAPAN」のロゴが入った公式ウエアを着用することについて「デフリンピックは別物だと思っていた。同じユニフォームが着られることに驚いている」と述べ、ろう者の子供たちに対して、「将来自分もアスリート雇用されて選手になる夢をもってもらう機会になった」と喜びを語りました。

同じく日本選手団の旗手を務めるサッカー男子の松元卓巳選手は「聞こえる人と同じルールで競技している。同じような感覚で楽しんでほしい」と呼びかけました。

また、デフリンピックの注目度があがってきているとして、デフスポーツに親しむ子供たちや仲間の環境を変えるために「大会が終わったあとに熱が下がらないよう、結果を出して活動を続けていきたい」と意気込みを語りました。

全日本ろうあ連盟の石橋大吾理事長は「大会を通して聞こえない人との手話、国際手話での交流を生で感じ取ってほしい」と話しています。

デフリンピックは来月15日から26日までの期間に、東京の会場を中心に福島、静岡で開催されます。

日本代表選手は270人で、実施される21競技すべてに出場予定です。