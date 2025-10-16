山梨県警は１５日、甲斐市の８０歳代無職男性が金塊４・５キロ（時価計約９１７４万円相当）をだまし取られる電話詐欺の被害に遭ったと発表した。

発表によると、男性宅に９月２２日、「この番号は使えなくなる」と音声ガイダンスが流れる電話があり、案内に従ってボタンを押すと、警視庁の警察官を名乗る男などから「詐欺グループを逮捕したが、あなた名義の口座を使っていた。取り調べに協力しなければ逮捕される」「金融庁があなたの資産を調査する」などと言われ、ＳＮＳのビデオ通話で警察手帳を見せられるなどした。

２日後には男性宅に偽物の逮捕状が送られてきたことから、男性は相手を信じてしまい、指示に従って２回にわたり金塊を購入。紙袋に入れて自宅のポスト下に置き、その後確認すると、金塊はなくなっていたという。男性が警視庁に確認の電話をし、詐欺に遭ったことがわかった。

また、県警は１５日、北杜市の６０歳代無職男性が現金１４０１万円をだまし取られるＳＮＳ型投資詐欺に遭ったと発表した。ＳＮＳの広告をきっかけに投資グループに招待され、５回にわたって指定口座に現金を振り込んだという。