動物たちがスパイ？　天井から“潜入”したアメリカの警察犬　一方「シーパラ」の“諜報員”ネイは窓から器用に偵察

薄暗い部屋で撮影されたのは、スパイ映画さながら天井から内部に潜入した犬。

これはスパイ犬ではなく、アメリカの警察犬。

犯罪捜査や災害救助など、人が入り込めない場所に入る訓練です。

着地に成功してミッション開始！かと思いきや、座り込んでしまいました。

早く上げてくれ、といわんばかりに視線を送るとミッション終了。

まだまだ訓練が足りないようです。

一方、日本にもスパイ顔負けのある動物が。

横浜・八景島シーパラダイスのレッサーパンダ「ネイくん（7）」。

顔をのぞかせているのはドアの窓で、高さは人間の頭の辺り。

どうやっているのかというと、ドアノブに前脚をかけてジャンプ！

窓枠に爪を引っかけてしがみつきました。

まさに、スパイさながらのアクション。

一体、何を偵察しているのでしょうか。

横浜・八景島シーパラダイス飼育員・大坪裕美さん：

私たちの行動・様子をすごく探る。何してるのかな？ごはんの時間かな？と期待を込めてのぞいてくる。

リンゴが大好物の食いしん坊な「ネイくん」。

特技は餌がくるタイミングをいち早く察知することで、まさにスパイにうってつけのようです。