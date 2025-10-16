動物たちがスパイ？ 天井から“潜入”したアメリカの警察犬 一方「シーパラ」の“諜報員”ネイは窓から器用に偵察
薄暗い部屋で撮影されたのは、スパイ映画さながら天井から内部に潜入した犬。
これはスパイ犬ではなく、アメリカの警察犬。
犯罪捜査や災害救助など、人が入り込めない場所に入る訓練です。
着地に成功してミッション開始！かと思いきや、座り込んでしまいました。
早く上げてくれ、といわんばかりに視線を送るとミッション終了。
まだまだ訓練が足りないようです。
一方、日本にもスパイ顔負けのある動物が。
横浜・八景島シーパラダイスのレッサーパンダ「ネイくん（7）」。
顔をのぞかせているのはドアの窓で、高さは人間の頭の辺り。
どうやっているのかというと、ドアノブに前脚をかけてジャンプ！
窓枠に爪を引っかけてしがみつきました。
まさに、スパイさながらのアクション。
一体、何を偵察しているのでしょうか。
横浜・八景島シーパラダイス飼育員・大坪裕美さん：
私たちの行動・様子をすごく探る。何してるのかな？ごはんの時間かな？と期待を込めてのぞいてくる。
リンゴが大好物の食いしん坊な「ネイくん」。
特技は餌がくるタイミングをいち早く察知することで、まさにスパイにうってつけのようです。